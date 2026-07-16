CSTS Enterprises與Connexus Travel攜手四川航空，推出獨家世界杯主題航班

獨特的機上活動為中國足球迷帶來2026年世界杯™的激情體驗，提供獨家球迷活動、VIP服務及四分之一決賽觀賽機會。 成都和香港2026年7月16日 /美通社/ -- CSTS Enterprises與四川航空合作，欣然推出其2026年世界杯主題航班體驗，讓球迷從登機那一刻起，就感受到全球最大體育賽事的氛圍。 該特別主題航班從成都天府國際機場出發，直飛洛杉磯，將約14小時的航程轉變為一場沉浸式的世界杯慶祝之旅。在整個飛行過程中，球迷可享受充滿足球氛圍的機艙環境和機上娛樂，參與互動活動並獲取官方獨家周邊商品。

作為推廣活動的一部分，乘客有機會贏取官方世界杯足球，並獲得洛杉磯四分之一決賽的獨家觀賽體驗，實現航空旅行與賽事激情的無縫銜接。 CSTS產品負責人Wenbin Wang表示：「我們致力於提供超越單純交通的世界級體育旅遊體驗。此次合作讓球迷在落地之前就能開啟世界杯之旅，將高品質旅行與獨家觀賽機會相結合，創造難忘的回憶。」 世界杯尊享旅行體驗 除主題航班外，CSTS與四川航空還聯合提供： 獨家世界杯門票套餐*

VIP款待體驗*

從出發到觀賽的端到端旅行服務

精心策劃的北美體育旅遊體驗

此次合作消除了通常與獲取大型賽事門票相關的難題，為球迷提供了便捷、高品質的2026年世界杯決賽階段觀賽體驗。 拉近全球體育賽事與球迷的距離

此次主題航班計劃體現了CSTS持續致力於提供優質全球體育旅遊與款待解決方案的承諾。通過將其國際旅行專業經驗與獨家賽事資源相結合，CSTS為球迷創造了獨特機會，讓他們能以舒適和時尚的方式體驗全球最負盛名的體育賽事。 如需了解更多關於世界杯旅行套餐、VIP款待體驗及航班預訂的信息，請聯繫CSTS或訪問四川航空官方預訂渠道。

*視供應情況而定，並需遵守相關條款與條件。 關於CSTS Enterprises

CSTS Enterprises是一家綜合性的媒體、娛樂、體育與旅遊科技集團。公司通過知識產權和品牌開發與合作，打造富有吸引力的體驗，連接全球本地及區域受眾。除了Generation C和PremierX等自有項目外，公司還與FIFA世界杯、Formula 1和Waterbomb等國際IP展開合作。 CSTS整合了體驗式營銷、旅遊、數據和技術，為受眾打造互聯互通的體驗。公司通過線下活動和數字渠道與消費者互動，與客戶合作在多個市場進行規模化執行，將複雜的活動轉化為協調一致、可衡量的成果。