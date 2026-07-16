NTT 於 LEAP East 發布 「金融AI智聯基礎架構 」， 為香港金融業界應對日益急增的 AI 需求提供策略性基礎設施藍圖

利用 NTT 作為金融科技基礎設施領袖的核心能力 賦能受高度規管的金融服務機構實現主權私有 AI 香港2026年7月16日 /美通社/ -- 全球領先的科技企業NTT 集團旗下的 NTT Com Asia，今日於香港發布其金融AI智聯基礎架構（Financial AI Fabric，簡稱 FAIF）服務藍圖。此框架旨在為金融服務機構建構具韌性且前瞻的技術生態系統，整合 NTT Com Asia（NTT）的世界級基礎設施資產及技術，以支援安全、企業級的 AI 部署。此藍圖的私有 AI 基礎設施層整合三大關鍵組件——光子高速網絡（Photonic Highway）、AI 數據中心，以及主權 GPU（Sovereign GPUs）——全面回應香港金融服務機構將 AI 工作負載由沙盒測試環境邁向全面生產應用的迫切需求。

NTT 特意選擇於匯聚全球投資與 AI 機遇的頂尖盛會 LEAP East 2026 發布此藍圖。 市場挑戰：邁向私有 AI 的轉變 隨著 AI 逐步融入核心金融營運，數碼基礎設施已躍升為董事會層面的核心議題。具遠見的金融服務機構正從純雲端模式轉向靈活的混合 AI 基礎設施，橫跨公有雲、託管設施及主權數據中心。市場數據顯示，這種基礎設施的重新配置正加速推進。 相關轉變在香港尤為明顯。香港已鞏固其作為關鍵「金融驅動 AI 樞紐」的地位，近年更成為環球資金的首選投資目的地，進而衍生對結構完整的基礎設施藍圖的迫切需求，務求在毋須妥協的前提下，同時兼顧效能、韌性與嚴格的監管合規要求。

NTT Com Asia 首席營收總監曾慶德表示：「我們正見證金融機構評估科技的方式出現根本性轉變，這很大程度源於區內創新加速，以及來自中東等市場流入香港的龐大資金。因此，金融服務機構的基礎設施投資已不再僅僅作為後端 IT 考量，而是躍升為董事會就投資回報優化及風險管理的核心議題。企業需要的是能夠成為可預測業務推動力的基礎設施，而非營運上的瓶頸。」 金融AI智聯基礎架構：重塑核心基礎設施為應對日新月異的企業需求，金融AI智聯基礎架構的私有 AI 基礎設施層將 NTT的核心技術能力整合為三大環環相扣的支柱，旨在打破傳統基礎設施所面對的瓶頸：

光子高速網絡（The Photonic Highway）： APN InterLink 提供光子連接，實現跨分散式 AI 工作負載的高速、超低延遲數據交換。

APN InterLink 提供光子連接，實現跨分散式 AI 工作負載的高速、超低延遲數據交換。 AI 數據中心基礎（The AI Data Center Foundation）： 新世代數據中心環境，配備直接液體冷卻（Direct Liquid Cooling）技術，以及 AI 驅動智能建築營運平台 OCEAN Intelligence™，實現全面的營運可視性、可預測性與可持續發展。

新世代數據中心環境，配備直接液體冷卻（Direct Liquid Cooling）技術，以及 AI 驅動智能建築營運平台 OCEAN Intelligence™，實現全面的營運可視性、可預測性與可持續發展。 主權 GPU 層（The Sovereign GPU Layer）： 專屬而安全的運算環境，專為支援私有 AI 應用而設計，確保金融服務機構維持完整的數據主權及監管一致性。 NTT Com Asia首席營運總監蘇耀宗表示：「隨著 AI 工作負載變得與業務成敗攸關，金融服務業的基礎設施需求正急速轉變。要成功將 AI 由實驗及沙盒環境推向全面生產應用，金融機構需要值得信賴的高效能基礎設施。金融AI智聯基礎架構藍圖正清晰闡述我們如何建構一個協作而安全的生態系統，讓企業在從容應對嚴格監管環境的同時，實現真正的主權私有 AI。」

鞏固香港作為區域 AI 樞紐的地位 金融AI智聯基礎架構藍圖日前於 LEAP East上發布，成為業界交流的重要平台。透過 NTT 高層主講的思想領導環節，區內金融領袖得以親身深入了解此藍圖如何貫通連接性、AI 就緒基礎設施與主權運算能力。 NTT Com Asia 行政總裁黑田大祐表示：「金融AI智聯基礎架構藍圖的推出充分體現公司的全球實力與創新優勢。透過建立這套服務藍圖，我們進一步鞏固香港作為領先金融 AI 樞紐的地位，並為整個金融服務機構生態系統提供一條清晰、合規，並邁向安全主權私有 AI 的發展路徑。」