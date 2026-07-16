恒隆地產「66 成就無限」周年慶典第三階段精彩揭幕

「66放肆一夏」嘉年華圍繞「市集、運動、音樂」三大主題展開，將豐富的零售體驗與社區連結深度融合。「放肆玩」主打具有本土特色的潮流市集，匯聚豐富創意內容及互動體驗，鼓勵青年人積極探索新鮮事物、發掘生活靈感。「放肆燃」將多元化的運動體驗連接社群，倡導關顧身心健康的生活方式。「放肆嗨」則以全國聯動的「66夏日音樂節」及七夕特別企劃為核心，聯動不同樂隊，深化與當地社區的文化與情感連結。其中，將城市元素與SUNNYMORE IP蘑菇形象結合，打造蘑菇主題創意快閃全國首站，並將舉辦「有蘑有樣文化集 2.0​」，呈現限量菌菇主題市集。七夕音樂節將邀《樂隊的夏天》人氣樂隊及本地網紅歌手，打造泉城夏夜最強音浪。以真人卡丁車駕駛體驗，解鎖夏日速度與激情體驗。這些精彩紛呈的亮點活動，將為各城市的夏日生活注入無限生機。是次主題活動，聯同「恒隆會」暑期多倍積分、666積分兌換、抽獎，滿額禮贈等不同會員尊貴禮遇，共同構成「66放肆一夏」嘉年華的多元體驗。從零售、餐飲以至生活方式，恒隆正透過一系列精心策劃的活動，在旗下所有物業組合中全面體現恒隆66周年慶典「66 成就無限」 主題，為城市生活注入新意，與社區共創恒久價值。

香港及上海 - 2026年7月16日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）今天宣布，旗下內地11個綜合商業項目同步推出 「 66 放肆一夏」 嘉年華活動，為「66 成就無限」周年慶典第三階段揭開序幕。活動橫跨7月至8月，在暑假旺季以「放肆玩」、「放肆燃」及「放肆嗨」三大主題，呈獻一系列涵蓋特色市集、活力運動及音樂派對的多元體驗。

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過 360 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。



公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。



公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。



恒隆地產 —— 「只選好的 只做對的」。



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