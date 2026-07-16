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商業動向
出版：2026-Jul-16 18:15
更新：2026-Jul-16 18:15
Media OutReach Newswire

恒隆地產「66 成就無限」周年慶典第三階段精彩揭幕

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全國項目聯動啟動「66放肆一夏」嘉年華，凝聚社群動力

香港及上海 - 2026年7月16日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）今天宣布，旗下內地11個綜合商業項目同步推出 66 放肆一夏」 嘉年華活動，為「66 成就無限」周年慶典第三階段揭開序幕。活動橫跨7月至8月，在暑假旺季以「放肆玩」、「放肆燃」及「放肆嗨」三大主題，呈獻一系列涵蓋特色市集、活力運動及音樂派對的多元體驗。

恒隆「66 成就無限」周年慶典第三階段精彩揭幕，旗下位於內地的11個 項目正式啟動「66放肆一夏」嘉年華企劃
恒隆「66 成就無限」周年慶典第三階段精彩揭幕，旗下位於內地的11個 項目正式啟動「66放肆一夏」嘉年華企劃

「66放肆一夏」嘉年華圍繞「市集、運動、音樂」三大主題展開，將豐富的零售體驗與社區連結深度融合。「放肆玩」主打具有本土特色的潮流市集，匯聚豐富創意內容及互動體驗，鼓勵青年人積極探索新鮮事物、發掘生活靈感。「放肆燃」將多元化的運動體驗連接社群，倡導關顧身心健康的生活方式。「放肆嗨」則以全國聯動的「66夏日音樂節」及七夕特別企劃為核心，聯動不同樂隊，深化與當地社區的文化與情感連結。

無錫恒隆廣場「夏日檸檬派對」驚豔登場，獨家限定甜品首秀配搭甜心巡遊送禮驚喜， 邀您共赴一場清新活力的夏日之約
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大連恒隆廣場「精釀生活節」匯聚來自40多個城市的50多家精選酒商， 為顧客帶來別具一格的夏日「醉」佳體驗
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昆明恒隆廣場聯合SUNNYMORE IP打造蘑菇主題創意快閃全國首站
昆明恒隆廣場聯合SUNNYMORE IP打造蘑菇主題創意快閃全國首站

其中，昆明恒隆廣場將城市元素與SUNNYMORE IP蘑菇形象結合，打造蘑菇主題創意快閃全國首站，並將舉辦「有蘑有樣文化集 2.0​」，呈現限量菌菇主題市集。濟南恒隆廣場七夕音樂節將邀《樂隊的夏天》人氣樂隊及本地網紅歌手，打造泉城夏夜最強音浪。天津恒隆廣場以真人卡丁車駕駛體驗，解鎖夏日速度與激情體驗。這些精彩紛呈的亮點活動，將為各城市的夏日生活注入無限生機。

是次主題活動，聯同「恒隆會」暑期多倍積分、666積分兌換、抽獎，滿額禮贈等不同會員尊貴禮遇，共同構成「66放肆一夏」嘉年華的多元體驗。從零售、餐飲以至生活方式，恒隆正透過一系列精心策劃的活動，在旗下所有物業組合中全面體現恒隆66周年慶典「66 成就無限」 主題，為城市生活注入新意，與社區共創恒久價值。

附錄 恒隆地產內地項目重點主題活動

商場／城市
「放肆玩」市集主題活動
「放肆燃」運動主題活動
「放肆嗨」音樂主題活動
獨家限時快閃及特色展覽
上海港匯恒隆廣場
放肆玩

（8月13至16日）
放肆一夏Vitality in Surge

（7月25日至8月2日）
66放肆一夏音樂節

（8月13至16日）
-
上海恒隆廣場
-
-
-
Burberry盛夏秘境限時快閃

（即日起至8月31日）
瀋陽皇城恒隆廣場
奇妙吃冰節

（7月31日至8月2日）
瑜伽派對、FSMC 恒隆定向賽

（7月25、26日）
66放肆一夏音樂節

（8月8、9、15、16日）
-
濟南恒隆廣場
放肆玩—恒隆66靈感小市

（7月30日至8月2日、

8月19至23日）

BUBBLE UP 恒隆精釀生活節2.0

（7月30日至8月2日）

冰GO一夏 七夕特邀加「冰」（8月19至23日）
放肆燃—夏日濕身派對

（7月25日）
放肆嗨—66樂夏派對

（8月8、9、15、16日）
POP Bakery Crybaby主題

山東首店及獨家打卡美陳

（即日起至9月8日）

《玩具總動員》IP快閃店

（即日起至8月2日）
瀋陽市府恒隆廣場
南洋食光里

（8月7至9日）
城市板浪計劃、熱舞浪潮

（8月15、16日）
66放肆一夏音樂節

（7月25、26日、8月1、2日）
-
無錫恒隆廣場 運動系列社群活動

（1）lululemon訓練主題社區課程（7月15、29日）

（2）On昂跑夏訓系列社群活動 （7月4、9、18、26日） 		66放肆一夏 音樂節

（8月8、9、15、16日） 		夏日檸檬派對

（即日起至8月31日

每週五至週日）

祖瑪瓏英倫田園限時快閃

（8月15至23日）
天津恒隆廣場 66放肆一夏・天津首屆超跑改裝車市集
（7月18、19日） 		66放肆一夏・真人卡丁車賽場

（7月20日至8月5日） 		城市舞台秀場—音樂快閃表演

（8月8日） 		HEC Mini Show你的模型遊園會天津首展

（7月8日至8月14日）
大連恒隆廣場 精釀生活節

（7月10至12日） 		66輕氧能量場

（即日起至7月20日） 		露台音樂節

（8月8、9、15、16日） 		七夕浪漫樓梯打卡點
（8月7至19日）
昆明恒隆廣場 有蘑有樣文化集2.0

（7月18、19、25、26日） 		週末運動社群

（7月30日至8月16日） 		66夏日音樂節

（8月8、9、15、16日） 		66放肆一夏 環遊蘑菇島

主題快閃 全國首站

（7月8日至8月30日）

美妝節2.0 水果劇場・多巴胺顏究所

（8月8至31日）
武漢恒隆廣場 夏日冰飲市集

（8月14至16日） 		燃脂搏擊課堂與熱汗尊巴派對

（7月25日） 		66夏日音樂節

（8月8、9、15、16日） 		Sanrio「日曬海島派對」華中首展

（7月4日至8月30日）
杭州恒隆廣場 - Oasis Beats 熱汗聲場 系列

運動社群活動

（即日起至8月2日） 		Oasis Beats 心動派對 系列

音樂演出活動

（即日起至7月26日） 		游觀・疊影《清明上河圖》

全球最大樂高實景裝置展

（預計將於7月底起開展）




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關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過 360 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。

公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。

公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。

恒隆地產 —— 「只選好的 只做對的」。

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