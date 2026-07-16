恒隆地產「66 成就無限」周年慶典第三階段精彩揭幕

全國項目聯動啟動「66放肆一夏」嘉年華，凝聚社群動力
香港及上海 - 2026年7月16日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）今天宣布，旗下內地11個綜合商業項目同步推出「
66
放肆一夏」
嘉年華活動，為「66 成就無限」周年慶典第三階段揭開序幕。活動橫跨7月至8月，在暑假旺季以「放肆玩」、「放肆燃」及「放肆嗨」三大主題，呈獻一系列涵蓋特色市集、活力運動及音樂派對的多元體驗。
「66放肆一夏」嘉年華圍繞「市集、運動、音樂」三大主題展開，將豐富的零售體驗與社區連結深度融合。「放肆玩」主打具有本土特色的潮流市集，匯聚豐富創意內容及互動體驗，鼓勵青年人積極探索新鮮事物、發掘生活靈感。「放肆燃」將多元化的運動體驗連接社群，倡導關顧身心健康的生活方式。「放肆嗨」則以全國聯動的「66夏日音樂節」及七夕特別企劃為核心，聯動不同樂隊，深化與當地社區的文化與情感連結。
其中，昆明恒隆廣場將城市元素與SUNNYMORE IP蘑菇形象結合，打造蘑菇主題創意快閃全國首站，並將舉辦「有蘑有樣文化集 2.0」，呈現限量菌菇主題市集。濟南恒隆廣場七夕音樂節將邀《樂隊的夏天》人氣樂隊及本地網紅歌手，打造泉城夏夜最強音浪。天津恒隆廣場以真人卡丁車駕駛體驗，解鎖夏日速度與激情體驗。這些精彩紛呈的亮點活動，將為各城市的夏日生活注入無限生機。
是次主題活動，聯同「恒隆會」暑期多倍積分、666積分兌換、抽獎，滿額禮贈等不同會員尊貴禮遇，共同構成「66放肆一夏」嘉年華的多元體驗。從零售、餐飲以至生活方式，恒隆正透過一系列精心策劃的活動，在旗下所有物業組合中全面體現恒隆66周年慶典「66 成就無限」 主題，為城市生活注入新意，與社區共創恒久價值。
| 商場／城市
| 「放肆玩」市集主題活動
| 「放肆燃」運動主題活動
| 「放肆嗨」音樂主題活動
| 獨家限時快閃及特色展覽
| 上海港匯恒隆廣場
| 放肆玩
（8月13至16日）
| 放肆一夏Vitality in Surge
（7月25日至8月2日）
| 66放肆一夏音樂節
（8月13至16日）
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| 上海恒隆廣場
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| Burberry盛夏秘境限時快閃
（即日起至8月31日）
| 瀋陽皇城恒隆廣場
| 奇妙吃冰節
（7月31日至8月2日）
| 瑜伽派對、FSMC 恒隆定向賽
（7月25、26日）
| 66放肆一夏音樂節
（8月8、9、15、16日）
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| 濟南恒隆廣場
| 放肆玩—恒隆66靈感小市
（7月30日至8月2日、
8月19至23日）
BUBBLE UP 恒隆精釀生活節2.0
（7月30日至8月2日）
冰GO一夏 七夕特邀加「冰」（8月19至23日）
| 放肆燃—夏日濕身派對
（7月25日）
| 放肆嗨—66樂夏派對
（8月8、9、15、16日）
| POP Bakery Crybaby主題
山東首店及獨家打卡美陳
（即日起至9月8日）
《玩具總動員》IP快閃店
（即日起至8月2日）
| 瀋陽市府恒隆廣場
| 南洋食光里
（8月7至9日）
| 城市板浪計劃、熱舞浪潮
（8月15、16日）
| 66放肆一夏音樂節
（7月25、26日、8月1、2日）
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|無錫恒隆廣場
| 運動系列社群活動
（1）lululemon訓練主題社區課程（7月15、29日）
（2）On昂跑夏訓系列社群活動 （7月4、9、18、26日）
| 66放肆一夏 音樂節
（8月8、9、15、16日）
| 夏日檸檬派對
（即日起至8月31日
每週五至週日）
祖瑪瓏英倫田園限時快閃
（8月15至23日）
|天津恒隆廣場
| 66放肆一夏・天津首屆超跑改裝車市集
（7月18、19日）
| 66放肆一夏・真人卡丁車賽場
（7月20日至8月5日）
| 城市舞台秀場—音樂快閃表演
（8月8日）
| HEC Mini Show你的模型遊園會天津首展
（7月8日至8月14日）
|大連恒隆廣場
| 精釀生活節
（7月10至12日）
| 66輕氧能量場
（即日起至7月20日）
| 露台音樂節
（8月8、9、15、16日）
| 七夕浪漫樓梯打卡點
（8月7至19日）
|昆明恒隆廣場
| 有蘑有樣文化集2.0
（7月18、19、25、26日）
| 週末運動社群
（7月30日至8月16日）
| 66夏日音樂節
（8月8、9、15、16日）
| 66放肆一夏 環遊蘑菇島
主題快閃 全國首站
（7月8日至8月30日）
美妝節2.0 水果劇場・多巴胺顏究所
（8月8至31日）
|武漢恒隆廣場
| 夏日冰飲市集
（8月14至16日）
| 燃脂搏擊課堂與熱汗尊巴派對
（7月25日）
| 66夏日音樂節
（8月8、9、15、16日）
| Sanrio「日曬海島派對」華中首展
（7月4日至8月30日）
|杭州恒隆廣場
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| Oasis Beats 熱汗聲場 系列
運動社群活動
（即日起至8月2日）
| Oasis Beats 心動派對 系列
音樂演出活動
（即日起至7月26日）
| 游觀・疊影《清明上河圖》
全球最大樂高實景裝置展
（預計將於7月底起開展）
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過 360 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅 及酒店物業。
公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華 住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包 括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地 標。
公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。
恒隆地產 —— 「只選好的 只做對的」。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.hanglung.com。