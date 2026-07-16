GAC為新華社赴墨西哥提供官方賽事報道專屬座駕

墨西哥城2026年7月16日 /美通社/ -- 當前，全球知名足球大賽在美、加、墨地區火熱進行中，數億球迷的目光聚焦賽場。在墨西哥，足球無處不在——從墨西哥城的繁華街區，到托盧卡老城的街頭巷尾，再到青訓基地的訓練場，熱愛與夢想正在這片土地上生長。面對高強度、快節奏的媒體現場報道需求，GAC為中國權威新聞媒體新華社提供AION UT和GS7，作為「新華社官方報道服務用車」，為前線報道團隊提供可靠、寬適、靜謐的出行保障。

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