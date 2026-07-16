Master Concept榮獲Okta Catalyst獎，深化AI與身份安全領域的合作關系

香港2026年7月15日 /美通社/ -- 業務遍及亞太地區的企業AI與雲解決方案合作夥伴Master Concept，已榮獲Okta Catalyst戰略卓越獎，以表彰公司與Okta合作的持續深化及其2026財年在身份安全業務領域的強勁表現。

該獎項是Master Concept與Okta合作的重要裡程碑，兩家公司正深化合作，共同幫助企業在日益複雜的雲端和AI環境中加強身份安全。此次獲獎之前，Master Concept已晉升為Okta更高級別的合作伙伴。

隨著AI融入日常業務運營，身份正成為日益重要的安全控制層。企業不僅需要管理誰可以訪問應用和數據，還需要治理設備、工作負載、應用及新興AI智能體如何與關鍵業務資源進行交互。