德昌電機公佈26/27財政年度第一季度業務及未經審核財務資料



截至2026年6月30日止三個月

亞太地區

上升 4%

歐洲、中東及非洲

下跌 6%

美洲

上升 2%

總計

持平





截至2026年6月30日止三個月

亞太地區

上升 32%

歐洲、中東及非洲

下跌 7%

美洲

下跌 5%

總計

上升 5%



在亞太地區，營業額上升4%，主要受惠於中國汽車品牌競爭力不斷提升，帶動新項目逐步量產，以及中國本土汽車原始設備製造商及其供應商的市場份額上升。熱管理、煞車系統及車身內飾應用產品之營業額上升，惟閉合系統、電驅動系統以及引擎及燃料管理應用產品的營業額下跌，抵銷了部分增長。在歐洲、中東及非洲地區，營業額下跌6%，主要由於客戶需求疲弱，以及本集團因應市場環境而進行的價格調整所致。轉向系統、傳動系統及閉合系統應用產品的營業額下跌，惟部分跌幅被引擎及燃料管理應用產品的銷售增長所抵銷。在美洲地區，營業額上升2%。粉末金屬部件及車身內飾應用產品的營業額上升，惟引擎及燃料管理、煞車系統及傳動系統應用產品的銷售下滑，大幅抵銷上述增長。截至 2026年6月30日止三個月，工商用產品組別營業額為158百萬美元，較上一財政年度同期增加8百萬美元或6%。未計入外匯影響，工商用產品組別之營業額上升7百萬美元或5%。未計入外匯影響，此部門於各地區營業額變動如下：整體表現反映各地區業務表現不一，不同市場環境及客戶需求變化對銷售表現帶來不同程度的影響。在亞太地區，營業額上升32%。醫療設備、食品及飲料、液體冷卻系統及手持穩定器應用產品的營業額上升，主要受惠於中國市場成功取得新業務及項目逐步量產。在歐洲、中東及非洲地區，營業額下跌7%。園藝設備、供暖及個人護理應用產品的營業額下跌，主要由於市場需求轉弱所致，惟通風應用產品及用於高精密半導體製造設備的壓電電機之營業額增長，抵銷了部分跌幅。在美洲地區，營業額下跌5%。受市場環境疲弱影響，家用電器及窗戶應用產品銷售受到不利影響。因部分客戶需求下跌，外科手術應用產品的營業額下滑。惟園藝設備及通風應用產品營業額增長，抵銷了部分跌幅。主席及行政總裁汪穗中博士在評論本集團的銷售表現及短期展望時表示：「本集團第一季度營業額按呈報基準錄得溫和增長，主要受惠於有利的匯率變動。展望未來，由於宏觀經濟環境、地緣政治局勢及貿易關稅政策前景仍存在不確定性，客戶在採購及投資決策方面繼續保持審慎，因此市場能見度仍然有限。然而，本集團憑藉涵蓋汽車、消費品及工業應用等多個領域的新產品推出計劃，以及預期與若干主要客戶進一步擴大市場份額，目前仍以全年錄得中個位數增長為目標。從中長期來看，本集團對增長前景仍然保持信心，並將繼續受惠於持續投資於創新技術及不斷擴大的增長平台組合，包括分散式發電系統、先進熱管理、液體冷卻系統，以及人形機械人等應用的零部件及子系統。本集團正持續於多個增長領域開拓新業務機會，並投資於技術研發及提升營運產能，以滿足未來客戶的需求。雖然這些領域具備吸引力的長遠發展機遇，但其發展速度及商業化應用仍將受到客戶項目進度及市場環境等因素影響。」本公司股東及潛在投資者請注意，此新聞稿提供的資料，當中包括有關全年前景預測的資料，乃根據本集團未經審核之內部記錄及管理賬目而作出，有關資料並未經本公司核數師審閱或審核。