健力寶成香港海岸賽艇環島大賽獨家冠名贊助商

投資推廣署署長劉凱旋女士率先致辭，她表示自己也曾經是賽艇手，水上運動將把不同背景的人連在一起：「今次的合作體現了體育不僅能夠連結社會，也能讓企業更好的回饋社會。隨著香港積極推動體育經濟，每天均有豐富的各類體育賽事以及活動，為相關的體育品牌、活動主辦方以及旅遊的服務業帶來很多新的機遇，為了香港的發展提供理想的舞台。」

健力寶慈善基金董事長葉紅漢先生致辭時表示：「我們深感榮幸健力寶能夠成為2026及2027年度香港海岸賽艇環島大賽的獨家冠名贊助商。這項賽事不僅見證了香港這座城市的拼搏精神，更匯聚世界各地的賽艇精英。健力寶與中國體育同行四十二載，我們深信體育對社會發展及年輕一代成長具有重要意義。未來，健力寶慈善基金將持續支持青少年體藝培育、對接內地體育資源，並積極推動香港與大灣區及國際體育界的交流合作。」