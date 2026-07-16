SCIE研究表明HILO WAVE®可在無炎症反應前提下促進皮膚再生重塑

該產品依托HIGHER Corporation專有的雙透明質酸復合物（Dual Hyaluronic Acid Complex，簡稱DHC®），將高分子量與低分子量透明質酸相結合，在促進皮膚再生的同時，最大程度降低炎症反應。

韓國首爾2026年7月16日 /美通社/ -- HIGHER Corporation旗下專有的雙透明質酸膠原促活制劑HILO WAVE®再添科學實證，相關臨床前研究成果已於SCIE收錄國際期刊《International Journal of Molecular Sciences》（國際分子科學雜志，簡稱「IJMS」）正式刊發。

經同行評審的臨床前研究結果驗證了 HILO WAVE®專有雙透明質酸技術（Dual-HA Technology，DHC®）的再生機制

臨床前研究結果顯示：成纖維細胞活力穩定、細胞外基質(ECM)活性增強、抗氧化能力提升，且皮膚屏障相關標志物表現有所改善。此外，動物模型中未觀察到顯著的炎症反應，進一步證實了DHC®良好的生物安全性。

與傳統依賴局部炎症反應的膠原蛋白生物刺激方式不同，本研究探索了DHC®的生物學機制，及其通過生物材料途徑支持再生性皮膚重塑的能力。

此次發表的研究論文題為《Regenerative Skin Remodeling by a Dual Hyaluronic Acid Hybrid Complex in Multimodal Preclinical Models》（雙透明質酸復合物在多模態臨床前模型中促進再生性皮膚重塑），由延世大學塞弗倫斯醫院(Yonsei University Severance Hospital)皮膚科牽頭的國際合作研究項目完成。

研究結果表明，DHC®通過調節皮膚微環境，在最大程度減少不必要炎症的同時，促進膠原蛋白合成與組織再生，為HILO WAVE®的再生機制提供了科學依據。

HIGHER Corporation發言人表示：「此次論文發表是HILO WAVE®科學基礎建設中的又一重要裡程碑。當下醫師愈發青睞循證醫美方案，我們將繼續拿出更多高質量科研與臨床證據，印證我們專有雙透明質酸技術的安全性、作用機制及臨床價值。」

在此基礎之上，HIGHER Corporation將於2026年8月12日舉辦HILO WAVE®全球網絡研討會，屆時將分享循證治療方案、實操治療演示，並由Kyung Tae Bae醫生主持互動問答環節。