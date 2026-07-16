惠譽評級首次向 HDBank 授予信貸評級，肯定其穩健財務實力

越南胡志明市 - 2026年7月16日 - 惠譽評級（Fitch Ratings）首次向胡志明市發展股份商業銀行（Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank，股票代碼：HDB）授予信貸評級，使該行躋身評級最高的越南銀行之列，並肯定其穩健財務狀況、盈利能力及永續增長。



HDBank 位於胡志明市的一間分行。

該機構向 HDBank 授予「BB-」長期外幣及本幣發行人違約評級（IDRs），評級展望為「穩定」，並授予「bb-」生存力評級（Viability Rating），為越南銀行中最高的生存力評級。



「BB-」評級較穆迪（Moody's）此前授予的「B1」評級高出一級，反映 HDBank 在鞏固財務狀況及信貸質素方面穩步取得進展。



惠譽表示，該等評級反映該行盈利能力強勁、資金基礎穩定，以及在越南銀行業的地位日益提升；而越南良好的經濟前景預計將繼續支持銀行業表現。



該機構指出，HDBank 的總資產及貸款持續增長，同時其在零售銀行及中小企市場的份額亦不斷擴大。



惠譽預期，該行的盈利能力將維持在業界平均水平以上，受惠於穩健的淨息差、良好營運效率，以及位居越南銀行前列的資本狀況。



惠譽亦指出，HDBank 經股東批准的集資計劃將進一步強化其資本緩衝，並支持中長期增長；而新授予的信貸評級預計可加強該行進入全球資本市場的能力，使融資來源更多元化，並降低融資成本。



今年較早時，穆迪將 HDBank 的評級展望由「穩定」上調至「正面」，理由是其財務實力、資產質素及增長前景有所改善。



2026 年第一季，HDBank 公布稅前溢利為 6.107 萬億越南盾（2.321 億美元），按年增長 14%。



其股本回報率（ROE）維持在 24.29%，位居銀行業最高水平之列；其 Basel II 資本充足比率為 16.2%，超過 8% 監管最低要求的兩倍。



截至 3 月 31 日，總資產超過 984.2 萬億越南盾（375 億美元），較 2025 年底增長 5.7%。



該行貸存比率維持在 70% 以下；其他主要流動性指標，包括流動性覆蓋比率（LCR）及穩定資金淨額比率（NSFR），均超過 Basel III 最低要求。





