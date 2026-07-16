30分鐘就能製作專屬微針? 怡定興生醫WINMAP™平台亮相生技展

誠摯邀請業界先進、媒體朋友與潛在合作夥伴，於 2026 年 7 月 16 日至 19 日期間，蒞臨台北南港展覽館一館 4 樓 L332 攤位，觀看 WINMAP™ mini 實機演示，並探討微針技術的合作契機。

怡定興生醫為台灣首家以創新技術平台取得經濟部「生技醫藥公司」認定的企業。WINMAP™ 平台的獨特優勢在於其清晰的商業時序與長短線並行的營運結構：短期以消費保養應用面向終端市場，中期透過研發工具拓展學研與產業客群，長期則專注於高價值的新藥開發。

「WINMAP™ 平台真正的價值，在於同一套微針技術能跨越不同應用領域，並覆蓋從早期研發到終端產品的不同階段；從創新藥品到日常保養，各自對應不同的開發標準，」怡定興生醫董事長劉大佼表示，「這次亞洲生技大展，我們就以三條並進的產品線，具體呈現這個平台效益：臨床階段的試驗中新藥 WCC301、研發階段的樣品快速製備系統 WINMAP™ mini，以及走入日常的保養應用。」