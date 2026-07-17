港投公司年度報告交出亮眼成績與海闊天空創投攜手支持世界級眼科醫療標杆項目

以耐心資本澆灌生命科技之花 - 因明生物及超目科技入選港投公司年度報告中的精選投資故事 香港2026年7月17日 /美通社/ -- 以香港為基地的風險創投公司海闊天空創投（Beyond Ventures）熱烈恭賀香港投資管理有限公司 (港投公司) 發佈令人鼓舞的2025年年度報告。該報告顯示，回顧2025年，港投公司錄得逾64億港元的投資收入總額，而截至2026年6月底，累計投資及帶動項目超過200個。在年度報告中，由海闊天空創投與港投公司聯合投資的兩家優秀的生命科技企業 - 因明生物(MingMed)和超目科技(Super Vision)雙雙獲選為當中的精選投資故事。這不僅是對兩家企業的高度認可，也充分彰顯了港投公司的投資理念，以及香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色。

不僅具備顯著的商業價值，更承載著深遠的社會意義

海闊天空創投聯合創辦人及管理合夥人文立先生 (Lap Man)表示：「超目科技自主研發的 i-NYS 植入式眼部肌肉神經刺激器，是全球首款針對先天性眼球震顫的三類有源植入醫療器械。這一「全球首創」的突破，為全球逾700萬深受此困擾的罕見病患者帶來切實希望。更令人期待的是，「腦機介面」被正式寫入國家「十五五」規劃，成為國家未來戰略產業之一，超目科技已啟動視覺腦機介面（NeuraVision）項目，向著讓視障患者重見光明的終極目標邁進，進一步填補全球醫療技術空白。」

文立先生補充：「與此同時，因明生物在口服藥物治療領域同樣取得了里程碑式的進展。其針對全球第三大致盲疾病乾性年齡相關性黃斑變性（Dry AMD）於今年五月在國際權威國際視覺與眼科學研究協會（ARVO）年會上，為少數獲邀通過專題會議形式報告了其全球首創口服新藥QA102治療中晚期乾性AMD的二期臨床研究數據，加上數據安全性與耐受性整體良好，引發學術界及知名藥廠的高度關注，為後續第三期臨床設計與劑量優化以及潛在的對外授權或合作奠定了堅實基礎，有望在未來為全球數以千萬計面臨失明風險的患者帶來新的曙光。」

此兩大項目不但具備可觀的商業化潛力，更能切實解決全球性未滿足的臨床需求，創造不可替代的民生社會效益。 耐心資本專業運作， 超越資本的價值 生物科技屬於長週期、高研發投入，一場考驗耐力與專業度的長跑，需要長線耐心資本的托底。而這兩家企業投後持續兌現技術與臨床成果，印證海闊天空創投與港投公司作為「耐心資本」的戰略定力以及其投資團隊深厚的行業洞察力。 在海闊天空創投與港投公司的協助下，超目科技正積極籌備在香港進行產品註冊及產品分銷，並以香港為跳板推進美國臨床試驗，去年已獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的人道主義使用器械（HUD）認證。因明生物亦已與香港多所大學的生物科技項目開展合作。由此可見，海闊天空創投與港投公司已超越單純資金注入，他們同時著力促進香港創科生態與內地優質企業的深度融合，協助他們紮根香港，並借助香港國際化優勢走向全球市場，打通內地優質創科企業與香港創科生態圈的雙向通道。

專業耐心資本力量將持續釋放價值，讓創新成果惠及全球 超目科技與因明生物，僅僅是海闊天空創投與港投公司眾多聯合投資項目中的投資案例。隨著時間推移，我們相信這種兼具耐心與專業的資本力量將持續顯現，孕育出更多不僅在商業上取得巨大成功，更能切實改善人類福祉、為全球產生深遠社會價值的偉大企業。 我們再次祝賀港投公司 2025年年度報告中取得令人驚喜的豐碩成果！海闊天空創投期待在未來繼續與港投公司並肩同行，共同支持並鞏固香港作為全球創新樞紐的地位。

關於 海闊天空創投 海闊天空創投是一家以香港為基地的風險創投公司，由文立及洪明基於2017年共同創立，旨在重塑及轉化香港的創新生態圈，成為本地最具影響力的創投公司。該公司匯聚創投專家、本地大型企業與具遠見的創業者，為初創企業提供所需資金及指導。 「海闊天空創投」的名稱源自1990年代初在香港崛起的搖滾樂隊「Beyond」。自2017年成立首支基金以來，海闊天空創投成功投資並協助發展的企業包括：商湯科技、思特威、YOHO、HKTaxi（2021年被 Uber 收購）、G-NiiB（源自香港中文大學的生物科技公司）、兆维科技（全球領先的核酸藥物原料供應商）及因明生物（專注於開發首創藥物的創新生物科技公司）等。迄今為止，被投企業已產出四家上市公司、三家企業被收購，同時有三家被投企業已在港交所提交了第18A章或第18C章的上市申请。