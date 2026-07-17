埃森哲《2026中國企業數字化轉型指數》：中國企業加速AI規模化應用，尚需持續重塑實現價值增長

埃森哲全球副總裁、大中華區主席朱虹表示：「經過數年的持續轉型，中國企業的數字化基礎不斷夯實，AI應用也在全面提速。對於中國企業而言，這是實現價值躍遷的重要窗口期。企業應通過系統性重構技術底座、業務流程、組織機制和治理體系，將AI真正融入企業經營全鏈路，在提升效率的同時開闢增長空間，在增強運營韌性的同時提升跨市場競爭力，真正實現從『產生影響』到『價值創造』的跨越。」 研究顯示，中國企業數字化轉型正進入新階段。2026年，中國企業數字化轉型指數達到59分（以當前所能預見的最先進狀態的數字企業100分計），較上年提升10分，是歷年最大單年增幅。埃森哲連續九年跟蹤中國企業數字化轉型進程，今年研究覆蓋來自八個行業的160家中國企業。研究指出，隨著AI加速重塑企業價值創造方式，自主智能、價值密度、多極經營將是衡量企業未來轉型能力的重要維度。中國企業不僅要擺脫低附加值的競爭，更要應用AI重構企業系統、組織模式及運營能力，在更高價值維度上尋求增長突破，並能夠跨全球市場落地。

研究發現，AI智能體的應用已滲透企業前中後台場景：超過六成（63%）的中國企業已部署AI 助手或建立 AI 賦能的知識管理體系，遠高於去年（ 28%），並在客戶體驗、數字孿生、智能驅動研發等領域取得進展。與此同時，在AI規模化過程中企業面臨成本、架構和治理方面的新挑戰。例如，企業在真實業務場景中調用詞元（Token），會演變為持續性的成本支出。有研究指出，不同的拆解方式、工具調用路徑和模型選擇，會帶來顯著成本差異。 報告同時指出，儘管44%的受訪中國企業表示已經明確人機決策權限分工，只有 18% 的企業著手進行運營和業務的系統性重構。在全球化經營方面，只有15%的受訪企業已建立支撐全球業務一體化運營的體系，有58%的企業認為來自本地企業的競爭是其主要挑戰。

綜合來看，僅有10%的受訪企業在自主智能、價值創造和全球化運營等方面表現領先，初步具備面向未來競爭的核心能力。多數中國企業仍將資源集中在既有競爭領域，尚未形成支撐新增長的系統性能力。 為此，報告建議企業從三個方面採取行動，加快構建面向未來的競爭優勢。 構建企業級自主智能： 將AI嵌入決策、運營與創新核心，推動企業成為AI原生企業。企業需要圍繞戰略定位、技術底座、企業知識、組織機制和治理體系，推動AI穩定運行、持續迭代和規模化復用，把技術投入轉化為可信、可衡量的業務成果。

將AI嵌入決策、運營與創新核心，推動企業成為AI原生企業。企業需要圍繞戰略定位、技術底座、企業知識、組織機制和治理體系，推動AI穩定運行、持續迭代和規模化復用，把技術投入轉化為可信、可衡量的業務成果。 打造價值密度優勢 ： 從交付產品轉向交付結果，從規避複雜性轉向經營複雜性，從數據支持走向決策可驗證，從內部資源重組邁向智能體協同網絡。企業要借助AI放大數據、資產和場景價值，提高單位資源產出效率，探索新的價值創造模式。

從交付產品轉向交付結果，從規避複雜性轉向經營複雜性，從數據支持走向決策可驗證，從內部資源重組邁向智能體協同網絡。企業要借助AI放大數據、資產和場景價值，提高單位資源產出效率，探索新的價值創造模式。 提升多極經營能力：在全球化新格局下，中國企業需要從擴大海外覆蓋轉向多市場協同。通過本地扎根、全球協同與動態響應，企業可更好應對不同市場的監管、需求和供應鏈變化，並借助數字技術與AI能力提升跨區域資源配置和智能運營水平，增強全球競爭力與經營韌性。

埃森哲將攜《2026中國企業數字化轉型指數》亮相2026世界人工智能大會（7月17日至7月20日）。 關於本次研究 埃森哲《2026中國企業數字化轉型指數》構建了跨行業的評估框架，包含6個維度、18個二級指標和30個三級指標的指標體系，深度研究並評估企業的重塑進程。本次研究調研了八個行業的160家中國企業，包括高科技製造、汽車與工業製造、消費品與零售、醫藥、新能源、化工、保險與銀行、軟件與平台。 關於埃森哲 埃森哲註冊於愛爾蘭，幫助全球各行業的領先企業構建數字核心，運用AI，實現高效、全面的價值提升。我們致力於成為客戶信賴的重塑轉型卓越夥伴，引領廣泛、安全的AI應用，堅持以客戶為本、以AI賦能，建立全球最佳職場。公司彙集全球79.9萬名專業人士，依托自有資產與平台、深厚的流程與行業專長，以及領先的生態合作關係，為客戶提供端到端解決方案，並在規模化運營中實現可衡量的業務成果。