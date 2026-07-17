VT Markets分析：加密貨幣熊市之下 RWA正悄然改寫行業生態

香港 - 2026年7月17日 - 2026年上半年，加密市場經歷了一場慘烈洗牌。比特幣自高點回撤40%，乙太幣跌幅近半，整體市值縮水30%，市場情緒從狂熱驟然跌入冰點。然而，就在主流資產遭遇集體拋售的同時，RWA（真實世界資產）賽道卻逆勢爆發——鏈上RWA總規模在近一年半內從30億美元飆升至330億美元，增長逾十倍。VT Markets分析指出，資金並未真正離開加密世界，只是在重新選擇流向。



資金撤離加密市場的三重邏輯



加密貨幣從市場寵兒淪為集體拋售的對象，並非由單一事件所致。



從大環境來看，加密市場的週期性規律已進入修正階段——比特幣在去年10月創下歷史新高後，根據過往減半週期的經驗，歷史高點出現後的半年至一年內，市場通常會進入深度去泡沫過程。因此，上半年的大跌在很大程度上可歸因於加密市場常態化的週期修正。



從資金流向來看，AI板塊的吸金效應持續增強。2024-2025年加密牛市期間，傳統機構與投機資金尚願將資本配置於加密市場，但隨著股市與加密市場呈現兩極分化走勢，資金在上半年大規模轉向股市。僅上半年全球科技股IPO金額即高達上千億美元，對高風險加密市場產生了明顯的資金抽離效應。



從買盤來看，機構與企業買盤逐漸減弱。過去兩年間，機構與企業的買盤是支撐比特幣牛市的底層動力。2024年SEC批准比特幣現貨ETF上市後，加密市場一度如日中天，但隨著新鮮感消退，今年上半年的整體申購與資金流入顯著放緩，甚至多次出現連續淨流出。總資產管理規模從高點超1600億美元下滑至目前僅約780億美元，已無法維持去年那種不間斷的護盤力度。



代幣化轉型：熊市中的結構性轉折



在加密大盤整體修正30%的背景下，今年市場資金開始明顯偏向與實體資產掛鉤的代幣化金融產品。公鏈上的RWA規模在過去近一年半內從30億美元激增至突破330億美元。



原本依賴社群敘事、迷因幣或高風險杠杆驅動的傳統DeFi項目，其收益主要來自高風險的杠杆借貸或投機交易，每當熊市來臨，收益便迅速歸零。但RWA錨定的是實體世界資產，如美債、黃金乃至美股，這種鏈上原生的高品質收益來源，使得資金即便在熊市避險時仍能持續流入。



華爾街資產管理公司如貝萊德、佛蘭克林，以及加密原生機構Ondo Finance等，均已推出代幣化流動性基金。這意味著傳統金融與加密金融的邊界正在加速模糊。RWA使投資者在持有代幣化美債或黃金後，不再只是被動獲取利息，還可將這些RWA作為抵押品，借出穩定幣或進行衍生品交易——例如今年興起的RWA永續合約。這使得鏈上資產的流動性效率達到了傳統銀行體系難以企及的高度。



VT Markets研究團隊指出，RWA的崛起並非單純的熊市避險行為，而是加密市場從"純投機驅動"向"收益驅動"演進的重要標誌。



結構性變革已至：RWA與比特幣的下一站



總的來說，儘管整體加密市場處於熊市，但穩定幣如USDT的市值依然保持穩定，反映出大量投資者並未完全離場，而是將資產轉為持幣觀望。RWA正逐漸成為主流方向，它負責將實體世界萬億級規模的資產搬上區塊鏈，為市場帶來真正的合法性與增量資金。而傳統加密貨幣如比特幣，則逐步向主權級儲備資產轉型。當下的熊市更多是在消化前期的投機泡沫，當資金因消息面或週期性因素回流加密市場時，基本面完成升級的比特幣，將具備比以往更健康、更具制度支撐的續航能力。



