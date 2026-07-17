COD Group 推出「好賞買」流動應用程式 結合多元商戶協同效應 推動電子禮券無紙化應用

香港創科企業由幕後技術夥伴逐步發展自主平台

韓國人氣角色「JOGUMAN」驚喜登陸 同步深化數碼公益以智慧科技支援中小型 NGO 香港2026年7月17日 /美通社/ -- 隨著綠色商業與無紙化轉型成為全球企業的關鍵指標，電子禮券的應用已由個人消費拓展至企業深層運作。多年來致力為本港主流電子錢包提供核心技術、民生缴費及電子禮券系統的香港創科企業 - COD Group（數奕集團），今日公佈集團的深化發展戰略。因應合作企業對 B2B（企業對企業）服務需求的日益增加，COD Group 正式推出自家流動平台 -「好賞買」流動應用程式，為大企業客戶提供一站式的 B2B 電子禮券發放與高效核銷方案，協助企業實踐 ESG 無紙化指標；同時，集團亦將進一步深化數碼公益服務，研究以智慧科技協助本地中小型非牟利機構打破技術壁壘。

應大企業 B2B 需求催生 「好賞買」一站式發放核銷方案助企業實踐 ESG COD Group 行政總裁田公博表示，集團近年積極開拓 B2B 業務版圖，憑藉旗下覆蓋餐飲、零售百貨、健康預約、跨境出行等多元化的電子禮券銷售網絡，成功吸引多間行業龍頭企業青睞， 希望利用「好賞買」平台進行批量採購電子禮券，以發放予員工（作為福利/激勵）或客戶，甚至應用於自身的會員積分計劃。 為了全面支援 B2B 企業客戶對專屬管理與合規兌換的特定場景需求，「好賞買」流動應用程式將與現有的電子支付平台小程序相輔相成，除穩固大眾市場的核心銷售渠道，更專注延伸至企業級的深度應用，實現合作共贏，共同推動電子消費生態的多元發展。

回應市場的聲音，集團自家流動平台 -「好賞買」流動應用程式應運而生。田公博指出：「傳統企業在發放紙本禮券時，往往要面對繁複的採購郵寄流程、核銷數據嚴重滯後等痛點。全新「好賞買」流動應用程式成功為大企業解決了這些問題，提供高效率的電子禮券發放及即時核銷方案。這不僅極大地提升了營運效率，更有助合作機構與企業客戶推動『無紙化』，在企業追求 ESG 指標與減少碳排放上發揮了關鍵的作用。」 百萬級用家可信性基石 攜手 700+ 星級品牌建構強大消費網絡

作為 COD Group 的核心商業主力業務，「好賞買」基於集團多年來為本地多個主要電子錢包累積的豐富運作經驗。集團目前每年服務用戶過百萬人次，與超過 700 個知名品牌建立長期商戶合作關係，累積提供超過 4,000 款多元電子禮券產品，旗下電子禮券的累計核銷量已正式突破 100 萬張大關，在市場上具備極高的可信性與規模優勢。 『好賞買』合作商戶陣容鼎盛，全面涵蓋本港各行業的龍頭企業及知名連鎖品牌。餐飲板塊匯聚了美心集團 (逾 60 個品牌)、太興集團、譚仔三哥米線與譚仔雲南米線等大型餐飲集團；零售板塊則囊括百佳超級市場、屈臣氏及 city'super 等超市與生活百貨巨頭。此外，平台更將服務延伸至本地及跨境醫療項目與旅遊 eSIM 數據卡，致力為大眾構建全方位、一站式的智慧民生與綠色消費新生態。

人氣角色「JOGUMAN」驚喜登陸「好賞買」 APP 買/存/用 一APP攪掂兼享限時 1 元快閃 為了讓廣大市民體驗更便利、更具趣味的智慧生活，「好賞買」流動應用程式將「買、存、用電子禮券」無縫簡化，更驚喜宣佈與近年風靡全港的韓國超人氣角色「JOGUMAN」達成深度合作！JOGUMAN 角色將會正式登陸「好賞買」流動應用程式，用戶除了可以在 APP 內下載JOGUMAN 主題模版外，平台稍後亦將推出一系列的 JOGUMAN 產品供大眾選購，為消費體驗增添趣味。 全新「好賞買」流動應用程式打破傳統優惠平台的繁瑣流程，透過簡易的流程設計結合不同的商戶，發揮強大的綠色商業協同效應：

一站式智慧生活：用戶可於流動程式內一鍵購買、儲存及核銷涵蓋餐飲、零售及生活服務等範疇的電子禮券。 精準位置優惠搜尋：結合地圖搜尋功能，用戶能即時搜尋附近商戶的獨家及限時優惠。 社交型一按轉贈：禮券可透過 WhatsApp 等社交渠道一按即時轉贈親友。 企業 ESG 無紙化推動力：平台全面電商化與無紙化核銷流程，有效協助合作機構與企業客戶追求 ESG 減碳指標。 專屬迎新及每週優惠：為慶祝「好賞買」流動應用程式正式推出，平台陸續推出多項限定活動，包括新會員首登迎新禮券包、交易後即送電子優惠券、限時「1元搶券」快閃閃購，以及每週指定品牌半價電子禮券，鼓勵市民體驗綠色消費新模式。

智慧科技便利民生公益 發揮社會關懷後盾力量 在積極推進商業創新的同時，公益服務與社會關懷亦是 COD Group 發展智慧生態圈中不可或缺的價值核心。COD Group 行政總裁田公博表示，集團過去多年一直以技術後盾的角色，默默參與本港線上捐款、網上賣旗及大型電視籌款等系統建設。田公博指出：「在服務社福界的過程中，我們看到不少有意義的社會服務項目往往受限於資源與技術，難以有效對接數碼渠道。因此，我們希望利用自身沉澱多年的線上支付科技與平台營運經驗，協助他們加快接觸數碼渠道、提升網上籌款效率，並大幅降低其行政與平台開支。 為大眾提供更低門檻、更便利的技術方案，讓創科不單便利日常生活，更能成為傳遞社會溫度的橋樑。」

這種將「智慧支付」與「社會公益」結合的模式，在本地社區突發性緊急救援的特例個案中已發揮了後盾作用。例如早前大埔宏福苑發生火災，COD Group 於接獲求助後短短 4 小時內，便迅速協助搭建起緊急捐款平台，體現了科技的即時性。在 AlipayHK 豁免手續費、COD Group 豁免平台費、慈善組織豁免行政費的配合下，成功實踐「零開支」的高效籌款體驗，其中更為仁濟醫院籌得七千萬港元善款，並透過仁濟醫院直接發放給受災居民，即時且清晰地交代了善款流向。事件經媒體廣泛曝光後，公眾對這種即時、透明的數碼籌款模式展現出極高的信任與支持。COD Group 期望未來能將此成功個案的籌款模式，逐步研究延伸推廣至與更多大型的流動支付平台對接，讓公眾有更多元、更便利的捐款管道。

田公博總結道：「推出『好賞買』流動應用程式是集團發展自主平台生態圈的重要里程碑。未來，我們將繼續以香港作為發展基地，持續推動商業創新與社會價值的並行共融，讓科技不僅便利生活，更能成為促進社區參與及社會共融的強大力量。」 關於 COD Group（數奕集團）

COD Group 為應用程式平台提供商業技術方案，業務遍及大灣區及東南亞市場，產品服務每月面向超過百萬用戶。目前 COD Group 致力為香港人打造便捷的智慧生活，其技術支援涵蓋日常賬單繳費、跨境交通、保險、慈善捐款、家居服務等不同領域的線上支付方案；集團亦同時推出『好賞買』電子禮券平台，為超過 700 個品牌，推出支援超過 4000 個核銷門市的優惠禮券，為平台及商業用戶帶來禮券使用的一體化用戶體驗。欲更了解COD Group 的業務，請瀏覽 www.codgp.com。