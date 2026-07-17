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出版：2026-Jul-17 10:55
更新：2026-Jul-17 10:55
PR Newswire

第3000萬輛整車下線！與全球用戶共同見證廣汽里程碑時刻

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廣州2026年7月17日 /美通社/ -- 三千萬信賴，與品質同行！7月16日，廣汽集團3000萬用戶感恩活動在廣汽傳祺工廠舉行。廣東省、廣州市、番禺區有關領導，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒，廣汽集團董事長馮興亞、總經理閤先慶等領導班子成員，行業合作夥伴、供應商和經銷商代表以及海內外車主代表、員工代表、媒體代表等共同出席，一起見證廣汽迎來第3000萬位用戶的里程碑時刻。

活動現場，廣汽全球多座生產基地同步連線，泰國工廠迎來第10000輛整車下線；印尼工廠實現新車型下線；奧地利格拉茨工廠正式啟動AION UT批量生產。最後，右舵版廣汽傳祺M8 PHEV（海外命名為GN8）作為第3000萬輛整車在現場舞台閃亮登場，馮興亞將第3000萬輛車的車鑰匙交到泰國車主Tony Jaa先生的手中，這一刻定格的不只是一個數字，更是廣汽與全球用戶「雙向奔赴」的溫情見證。

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從首輛整車下線到第3000萬輛交付，廣汽歷經29年發展歷程。3000萬這個數字背後，是千萬用戶的選擇與信任，是廣汽長期堅守品質和安全的定力，是向電動化、智能化轉型的決心，也是中國汽車工業從大到強、從規模擴張到價值躍升的一面縮影。

中國汽車出海，廣汽是先行者之一。早在2013年，廣汽就開始走出國門。2026年上半年，廣汽累計出口超12萬台，同比增長132%。截至目前，廣汽國際化業務已完成全球五大板塊、110個國家和地區的市場佈局，建成超746家銷售服務網點、7座海外生產工廠與9個海外零部件倉庫，建立起覆蓋全球的產供銷服體系，廣汽累計海外出口總量突破54萬輛，全球品牌影響力持續攀升。

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為回饋全球3000萬用戶長久以來的信賴，廣汽正式啟動「3000萬輛下線•煥新感恩季」活動，全球各區域都將陸續推出相關的優惠政策，以實實在在的行動致謝全球每一位用戶。

更多詳情請點擊廣汽國際官網：https://www.gacgroup.com/en，或關注我們的社交媒體賬號。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/3000-302828223.html

SOURCE GAC

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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