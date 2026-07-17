第3000萬輛整車下線！與全球用戶共同見證廣汽里程碑時刻

廣州2026年7月17日 /美通社/ -- 三千萬信賴，與品質同行！7月16日，廣汽集團3000萬用戶感恩活動在廣汽傳祺工廠舉行。廣東省、廣州市、番禺區有關領導，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒，廣汽集團董事長馮興亞、總經理閤先慶等領導班子成員，行業合作夥伴、供應商和經銷商代表以及海內外車主代表、員工代表、媒體代表等共同出席，一起見證廣汽迎來第3000萬位用戶的里程碑時刻。

活動現場，廣汽全球多座生產基地同步連線，泰國工廠迎來第10000輛整車下線；印尼工廠實現新車型下線；奧地利格拉茨工廠正式啟動AION UT批量生產。最後，右舵版廣汽傳祺M8 PHEV（海外命名為GN8）作為第3000萬輛整車在現場舞台閃亮登場，馮興亞將第3000萬輛車的車鑰匙交到泰國車主Tony Jaa先生的手中，這一刻定格的不只是一個數字，更是廣汽與全球用戶「雙向奔赴」的溫情見證。