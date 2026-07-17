虛擬資產邁入專法時代！XREX 交易所：定期定額用戶有八成配置比特幣

臺北2026年7月17日 /美通社/ -- 臺灣《虛擬資產服務法》於 2026 年 6 月 30 日完成三讀，虛擬資產服務商（Virtual Asset Service Provider，VASP）產業即將正式邁入「專法治理、特許經營」的新時代，並由金管會擔任主管機關。這不僅是臺灣金融法制的重要里程碑，也意味著虛擬資產將從過去的「小眾投資」，逐步走向大眾化、常態化的資產配置選項。 隨著虛擬資產走入制度內，市場關注焦點也從「能不能買」轉向「可以怎麼買」。相較於股票、基金、貴金屬已有成熟的長期投資工具，虛擬資產長期以來多仰賴投資人自行判斷進場時機，波動度高、心理壓力大，成為許多人卻步的主因。

XREX 交易所是通過金管會登記制的八家合規業者之一，近期推出「定期定額」工具，投資人最低僅需 100 元新臺幣即可啟動計畫，支援客製化配置、四種彈性扣款頻率、預儲資金模式與模擬歷史績效，將傳統金融行之有年的紀律投資方法帶入虛擬資產市場。 XREX 交易所表示，高達八成以上的定期定額用戶選擇投資比特幣（Bitcoin，BTC），其中約 65% 的用戶每日投入新臺幣 100 至 300 元不等的金額，持續買進比特幣。 「定期定額」五大特色功能一次看！ XREX 交易所推出「定期定額」希望降低用戶交易虛擬資產的門檻與心理負擔，透過定期、分批買入來平均整體買入成本，從而降低單次進場時機判斷錯誤所帶來的風險。其「定期定額」功能，一共有以下五大特色。

特色一：最低新臺幣 100 元就能投 比特幣（Bitcoin，BTC）、黃金代幣 XAUt 不必一次買一顆，XREX 交易所的「定期定額」功能，單次買入最低只要 100 元新臺幣，即可建立計畫開始投資。 特色二：客製化模式，虛擬資產配置自己決定 不想只買一種虛擬資產，想客製化打造自己的虛擬資產配置也沒問題。XREX 交易所定期定額提供「客製化模式」，在每個定期定額計畫內，投資人一次最多可以選擇三種虛擬資產，並可以依照自己的需求，設定每項資產的投入比例，系統就會每次依比例自動分配買入， 能夠幫助投資人做到基本的資產分散配置，同時分散單一標的風險。

舉例： 在同一個計畫中，設定比特幣 60%、以太幣 30%、黃金代幣 XAUt 10%，系統即自動依比例分批買入。也可以根據投資目標，一次開設多個不同配置的定期定額方案。 特色三：四種執行頻率任你選 提供「每日、每週、每月、自訂」四種定期定額執行頻率，可以根據投資計劃、發薪資週期或收入時間點，自行設定最適合的扣款時機，讓資金入帳後自動分配給投資，不需要額外的手動操作。 每日：適合習慣小額分散，想平均購入成本的投資人

每週：適合希望比每月更頻繁下單，又不想每天操作的投資人

每月：偏好對齊薪資週期，一個月一次穩定投入的人

自訂：適合有固定收入週期的投資人，每月最多可選五個執行日期，例如：每月 5 號、15 號、25 號各執行一次。如果有臨時的出國計劃、資金運用需求，也可以隨時暫停或恢復執行定期定額計畫。

特色四：預儲資金模式，讓投資更有紀律 為了讓定期定額計畫能夠更有紀律地執行，「預儲資金模式」能讓投資人預先將主錢包內之部分資金鎖定用來執行定期定額計劃的扣款，與 XREX 交易所主錢包帳戶資金完全分開，讓投資人更有執行效率。 每到扣款週期，系統會優先從預儲資金扣款；當餘額不足時，才自動從主錢包補足資金，確保計畫不中斷。同時，系統會即時顯示預備金可執行的剩餘次數，讓投資人隨時掌握資金狀況，也可依需求將剩餘預備金提領回主錢包。

預儲資金模式一共有兩大好處： 專款專用、維持投資紀律：預備金與日常帳戶完全分離，避免因日常交易或出金不慎動用定投資金，讓投資計畫得以不受干擾、持續執行。 不怕忘記加值：預備金模式，可以避免投資人忘記加值，在預備金快用完時，系統自動從主錢包加值補足，讓定期定額計畫持續運作不中斷。 特色五：模擬歷史績效 在正式建立定期定額計畫前，透過「模擬歷史績效」功能，可回測所選虛擬資產、金額與頻率，模擬過去一年、三年或五年的累積價值及績效，藉由真實歷史價格數據，觀察定期定額策略在不同市況下的表現，協助投資人做判斷，幫助建立對計畫的信心。模擬歷史績效是根據客觀的歷史數據計算，實際績效結果可能跟模擬數據有所不同，僅供參考且不構成投資建議。

關於 XREX 集團 創立於 2018 年，XREX 集團是一家擁有區塊鏈技術的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。 XREX 集團臺灣子公司鏈科股份有限公司營運 XREX 交易所，於 2022 年 3 月，完成與臺灣金融監督管理委員會 (金管會) 的洗錢防制法令遵循聲明，並於 2025 年 9 月 22 日完成金管會的洗錢防制登記，爲完成的八家合規虛擬資產服務商之一；新加坡子公司於 2024 年 5 月取得新加坡金融管理局 (MAS) 大型支付機構 (MPI) 執照。 XREX 集團將普惠金融視為社會責任，持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權，並推出 XREX Academy 區塊鏈與虛擬資產系統化教育課程。