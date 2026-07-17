長橋集團發佈全球首個 AI 原生投資平台 開啟 AI 投資新時代

四項產品以對話取代傳統界面，將機構級投資能力延伸至每一個 AI 生態。 香港2026年7月17日 /美通社/ -- AI 驅動的領先金融科技公司長橋集團（Longbridge Group）今日正式發佈新一代 AI 原生*投資平台，以自然語言重新定義投資者與市場互動的方式。整個產品體驗圍繞一個核心理念重新設計——投資，始於對話。 無論對話發生於 Longbridge 平台，還是億萬計每天使用的 AI 平台的用戶，都能完成整個投資流程，真正讓 AI 成為投資的底層作業系統。 投資新時代，由你重塑 過去半個世紀，投資科技經歷多次革新。交易成本持續下降、交易平台全面網絡化、投資走進手機，市場參與門檻一再降低。然而，真正開始投資後，個人投資者仍需自行面對海量資訊、自選股票、圖表、篩選工具及研究報告，在碎片化資訊中拼湊決策。

Longbridge AI 則重新定義投資體驗，以自然語言取代傳統選單與功能操作。投資者只需提出一個問題，AI 便能主動發掘市場機會、分析資訊、制定策略，並於同一流程完成交易後覆盤，將過去只有專業機構才能建立的完整投資工作流程，帶到每一位投資者面前。 「過去每一次行業變革——降低交易成本、互聯網化、流動化——都讓更多人可以進入市場；但能夠進場，不代表擁有機構級的投資能力。」長橋集團 CEO 及聯合創始人 Nowa Zhu 表示。「我們相信，AI 將成為投資的新一代作業系統，而自然語言（Language User Interface, LUI）將取代傳統界面，成為人與金融市場互動的新方式。投資者不需要再學習愈來愈複雜的平台，而是讓平台理解每一位投資者。從發掘機會、分析市場、制定策略，到最終覆盤，不論是在 Longbridge，還是在每天使用的 AI 助手，都可以完成整個投資流程。」

四項產品，構建完整 AI 投資生態 今次發佈的四項產品彼此互聯，覆蓋整個投資旅程，由市場機會發掘、訊號分析、策略制定、委託單草稿，以至投資覆盤，構建完整的 AI 原生投資生態。 Longbridge App —— 讓投資流程變成一場對話 Longbridge App 是集團旗艦 AI 原生投資應用程式，於新加坡構思及研發，圍繞 Catalyst、Signal、Plan、Review 四個環節重新設計整個投資流程，將市場資訊、持倉分析、策略製訂及交易覆盤串連成一個完整循環。 用戶只需透過文字、語音或圖片與 AI 對話，即可由「市場發生了甚麼」，自然延伸至「下一步應如何部署」。AI 更可根據分析結果草擬交易指令，交由投資者確認後執行，真正將機構級投資流程帶給每一位投資者。

Longbridge AI —— 主動工作的 AI 投資助手 Longbridge AI 是集團旗艦 AI 投資 Agent，並非傳統有問才答的聊天機械人，而是一位持續工作的 AI 投資助手。 它主動追蹤市場變化，持續分析投資組合，記錄用戶持倉、投資偏好及過往決策，主動提出行動方案。使用時間愈長，便愈了解用戶的投資習慣與決策方式，協助投資者建立更一致、更具紀律的投資流程。 Longbridge AI 能主動發現機會、製定方案，但所有交易均必須經投資者確認後方會執行，全面貫徹 Human-in-the-loop 原則。 Longbridge Skill —— 將機構級投資能力帶到你每天使用的 AI 平台

Longbridge Skill 將超過 125 項投資技能，包括即時市場數據、基本面分析、衍生工具分析及委託單草稿，原生接入 ChatGPT、Claude、Gemini、Cursor 等主流 AI 平台及開發工具。 投資者毋須下載新的應用程式，也毋須切換平台，即可直接於熟悉的 AI 環境中存取機構級金融能力，讓 Longbridge 的投資能力突破單一 App 的限制，真正延伸至 AI 所在之處。 Longbridge Agent Platform —— 打造全球開放的投資 Agent 生態 Longbridge Agent Platform 建立一個開放的投資 Agent 生態，讓不同策略、分析師、技能及投資方法可以於同一平台自由流通。 投資者可以透過自然語言建立自己的投資 Agent、分享策略、訂閱其他人的投資方法，亦可將自己的分析能力發佈至平台，由市場驗證成果，而非由單一機構定義價值。投資的未來，將由每一位投資者共同塑造。

機構級投資能力，人人可享 是次發佈標誌著 Longbridge AI 發展的新階段。集團宣布計劃成立 AI Lab，與業界共同探索 AI 在投資研究、風險管理及人機協作等範疇的最佳實踐，推動 AI 在金融領域的負責任發展。 Longbridge AI 將市場研究、組合分析、投資規劃、交易執行及交易後覆盤整合至同一 AI 原生流程，並始終堅持「人機協同」（Human-in-the-loop）原則——AI 提供分析與行動方案，最終投資決策及交易執行始終由投資者執行。 由亞洲出發，面向全球 Longbridge AI 首階段將於新加坡推出，因其擁有成熟的金融市場、完善的監管制度及高度活躍的零售投資者，為 AI 原生金融產品提供理想的發展環境。香港一直是集團的核心市場之一，團隊多年來深耕本地投資者需求；新加坡則是集團全球產品研發的重要基地。Longbridge 選擇由亞洲出發，希望把 AI 原生投資體驗推向全球市場。

「這項產品在新加坡構思、在新加坡打造。」長橋證券新加坡及東南亞區域 CEO Gavin Chia 表示：「數十年來，世界級金融產品大多誕生於紐約與倫敦。我們相信，下一代世界級金融產品，可以誕生於亞洲，也服務全球。Longbridge AI 正是這個願景的第一步，也是亞洲科技創新走向世界的重要里程碑。」 Longbridge AI 系列產品將於 2026 年 7 月 15 日起正式向新加坡市場推出，用戶可瀏覽 https://longbridge.com/ai 了解更多產品資訊。 *「AI-原生」定義為：AI 重塑了產品本身，而不只是優化了產品效率。經調研，目前在港、新、美三地持牌運營的上市零售券商中，尚未有其他平台達到此標準。

【重要聲明】 此次發佈會為長橋集團（Longbridge Group）舉辦。本次亮相的 AI 產品為 Longbridge Group 長橋集團之創新產品，將於美國、新加坡及亞洲等市場陸續推出。 關於長橋集團 長橋集團（Longbridge Group）為全球領先的金融科技集團，業務涵蓋證券（Securities）、科技（Technology）及 人工智能（AI） 三大核心板塊，致力以科技創新重塑全球投資體驗。 Longbridge Securities （長橋證券） 為 AI 驅動的互聯網券商，透過建設全球交易基礎設施與網絡，為全球投資者提供卓越的交易體驗。

官方網站 (全球)： http://longbridge.com

為 AI 驅動的互聯網券商，透過建設全球交易基礎設施與網絡，為全球投資者提供卓越的交易體驗。 官方網站 (全球)： http://longbridge.com LONGPORT Whale 為券商、銀行、家族辦公室及其他金融機構提供涵蓋多市場、多資產的交易解決方案及交易服務，協助機構提升交易能力與營運效率。 官方網站： https://longportwhale.com

為券商、銀行、家族辦公室及其他金融機構提供涵蓋多市場、多資產的交易解決方案及交易服務，協助機構提升交易能力與營運效率。 官方網站： https://longportwhale.com LongbridgeAI 為新一代 AI 原生金融數據與交易基礎設施平台，專為全球投資者、量化研究人員、AI Agent 及開發者打造，提供支援 AI 應用與智慧投手資的核心能力。 官方網站： https://longbridge.com/ai