花旗集團為香港中學生舉辦人工智能（AI）日

培育香港新一代創新人才 啟發學生負責任地善用AI推動社會創新

香港 - 2026年7月17日 - 花旗集團早前為 SEED Foundation「IdeaPOP! 2026」社會初創計劃比賽的優勝及入圍決賽的學生隊伍舉辦「AI日」，匯聚花旗AI導師及業界創業家，協助學生進一步完善他們的創新構思，將意念轉化為實際可行的方案，以回應社會需要。



花旗香港行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（Aveline San）表示是次活動旨在協助學生透過以人為本的設計理念及負責任地運用AI，鼓勵學生將創新思維融入實際應用，讓具社會意義的想法逐步落實，為社會帶來正面影響。



在花旗AI導師及AI顧問平台 JobsTaylor 創辦人兼行政總裁關家亮（David Kwan）的指導下，來自六所中學的學生進行概念測試及應用程式（App）原型設計，並學習如何運用AI提升用戶體驗。花旗導師亦結合親身工作經歷，分享如何利用AI提升工作效率及解決業務痛點的實戰經驗。



曾擔任決賽日評判的花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤（Vicky Kong）讚揚學生展現出創意、活力，以及積極推動社會正面改變的熱誠，並鼓勵他們保持好奇心、樂於接受不同意見，在比賽以外繼續探索及實踐自己的構思。在花旗香港數碼銀行業務部及信用卡貸款銷售主管胡偉賢（Sarah O）主持的專家對談及交流環節中，有光科技（Fano Labs）聯合創辦人兼行政總裁溫豪夫博士（Dr. Miles Wen）與學生分享其創業歷程、在初創生態圈發展的經驗，以及面對挑戰和逆境時的體會。



IdeaPOP! 計劃由 SEED Foundation 主辦，自 2022 年推出以來，已吸引逾 3,000 名香港學生參與，並孕育超過 750 項以科技為本、回應本地社會實際需要的創新方案。



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圖片一：花旗香港行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（前排中）在花旗辦公室主持AI日，與花旗AI導師、SEED Foundation行政總裁羅君本（前排左）及JobsTaylor創辦人兼行政總裁關家亮（前排右）指導學生將創意構思轉化為可行的方案。



圖片二：花旗集團北亞及澳洲財富主管江碧彤（右）、有光科技聯合創辦人兼行政總裁溫豪夫博士（中），及花旗香港數碼銀行業務部及信用卡貸款銷售主管胡偉賢（左）於活動期間與學生交流演說技巧及創業思維。溫博士亦分享其創業歷程，以及在初創生態圈發展及向投資者提案的實戰經驗和心得。



