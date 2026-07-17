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出版：2026-Jul-17 12:06
更新：2026-Jul-17 12:06
PR Newswire

啟新生技依循PIC/S GMP規範 打造細胞治療原物料與製造平台，瞄準日本、新加坡市場

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台北2026年7月17日 /美通社/ -- 2026 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展於7/16-7/19於台北南港展覽館登場，啟新生物科技（7837）以再生醫療上游原物料、製程開發與品質檢測為展出主軸，展現竹北生醫廠的建置成果與服務量能。

啟新生技2026年上半年累計營收達新台幣5.68億元，較去年同期成長13.18%，創同期新高。在既有培養基、診斷試劑與檢測服務基礎上，進一步將再生醫療關鍵原物料、製程服務及國際合作列為成長重點。

啟新生技於2026 BIO Asia-Taiwan展出竹北生醫廠建置成果，並以台灣製造與品質系統為核心，推進再生醫療關鍵原物料與亞洲市場布局。

隨著細胞與基因治療走向臨床轉譯與商業化，加上再生醫療雙法、子法自2025年起陸續發布，並於2026年1月1日正式施行，原物料可追溯性、製程放大、無菌製造、品質放行及檢測要求，已成為產品進入臨床與市場的重要門檻。啟新提供GMP規格培養基、無血清培養基、凍存液、細胞製程開發、無菌充填及品質檢測等服務，強化台灣再生醫療上游支援量能。

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位於新竹生醫園區的啟新竹北生醫廠，面積2,180平方公尺，依循PIC/S GMP規範，建置ISO 5等級Isolator及自動化無菌充填系統，並導入QMS／ISO 13485品質管理架構與ISO 17025實驗室。服務涵蓋製程開發與放大、RUO to GMP轉換、技術移轉、無菌充填及品質檢測，協助客戶加速從研發走向臨床應用。

配合亞洲生技大展帶動的國際交流，啟新於7月14日接待僑務委員會主辦的「2026年臺灣生物科技產業參訪團」。21位來自四大洲、10個國家的僑臺商與企業主，實地走訪細胞培養基生產線與產品展示空間，了解啟新在再生醫療關鍵原料、細胞培養、製程開發及品質檢測的服務量能。團員背景涵蓋全球藥廠、CDMO、基因工程及生醫投資等領域，包括全球RNAi療法領導廠商Alnylam的CMC產品開發主管，以及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）全球法規事務總監等企業代表。

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啟新2025年底已與新加坡ESCO簽署合作協議，逐步建立東南亞市場合作基礎，未來將持續拓展新加坡、日本及其他亞洲市場。生技大展期間將於7月17日舉辦「從標準化到產品放行，再生醫療產品開發的關鍵分析策略」研討會，分享製程建立、分析方法與品質放行實務。

關於啟新生物科技

啟新生物科技長期深耕微生物培養基、診斷試劑、品質檢測與生技醫藥相關服務，近年積極布局再生醫療與細胞治療上游供應鏈，聚焦 GMP 規格培養基製造、細胞保存解決方案、製程開發與品質檢測服務。啟新生技已登錄興櫃，預計2026下半年申請上櫃。

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展會資訊

  • 2026 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大展｜啟新展位 M917（南港展覽館一館四樓）
  • 專題研討會: 從標準化到產品放行，再生醫療產品開發的關鍵分析策略
    7 月 17 日｜南港展覽館一館 Room 507

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/pics-gmp--302828253.html

SOURCE 啟新生物科技

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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