啟新生技依循PIC/S GMP規範 打造細胞治療原物料與製造平台，瞄準日本、新加坡市場

隨著細胞與基因治療走向臨床轉譯與商業化，加上再生醫療雙法、子法自2025年起陸續發布，並於2026年1月1日正式施行，原物料可追溯性、製程放大、無菌製造、品質放行及檢測要求，已成為產品進入臨床與市場的重要門檻。啟新提供GMP規格培養基、無血清培養基、凍存液、細胞製程開發、無菌充填及品質檢測等服務，強化台灣再生醫療上游支援量能。

啟新生技2026年上半年累計營收達新台幣5.68億元，較去年同期成長13.18%，創同期新高。在既有培養基、診斷試劑與檢測服務基礎上，進一步將再生醫療關鍵原物料、製程服務及國際合作列為成長重點。

位於新竹生醫園區的啟新竹北生醫廠，面積2,180平方公尺，依循PIC/S GMP規範，建置ISO 5等級Isolator及自動化無菌充填系統，並導入QMS／ISO 13485品質管理架構與ISO 17025實驗室。服務涵蓋製程開發與放大、RUO to GMP轉換、技術移轉、無菌充填及品質檢測，協助客戶加速從研發走向臨床應用。

配合亞洲生技大展帶動的國際交流，啟新於7月14日接待僑務委員會主辦的「2026年臺灣生物科技產業參訪團」。21位來自四大洲、10個國家的僑臺商與企業主，實地走訪細胞培養基生產線與產品展示空間，了解啟新在再生醫療關鍵原料、細胞培養、製程開發及品質檢測的服務量能。團員背景涵蓋全球藥廠、CDMO、基因工程及生醫投資等領域，包括全球RNAi療法領導廠商Alnylam的CMC產品開發主管，以及英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）全球法規事務總監等企業代表。