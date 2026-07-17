Evina業界頂級售後保障

Evnia 電競顯示器升級 49 個月原廠保養

全天候上網打機 無後顧之憂 香港2026年7月17日 /美通社/ -- 由 2026 年 7 月 1 日起，於香港市場發售的全線 Evnia 電競顯示器，將統一升級至 49 個月完整原廠保養，成為香港市場上提供最長保養年期的電競顯示器系列。整套 49 個月上門全包保障涵蓋顯示面板、零件及人工。用戶毋須另行登記，即可享有完整保養保障。請妥善保留購買單據或發票，以便日後核實保養期。如有任何保養查詢，可致電香港飛利浦顯示器官方客戶服務中心，或透過 WhatsApp 聯絡客服團隊。

是次保養升級刷新本地電競硬件售後服務標準，憑藉業界領先的保養年期，為一眾本地玩家帶來更安心、更長遠的使用保障。 除 Evnia 電競系列外，Philips 旗下全線 OLED 顯示器亦同步提供長達 5 年原廠保養，成為香港市場上保養年期最長的 OLED 顯示器方案。配合其OLED專業防殘影技術及嚴格品控標準，Philips 深明玩家及影音愛好者對自發光面板維修及耐用度的關注，因此進一步加強售後保障，拉開與市場同類產品的差距，為用戶帶來更長遠、更安心的使用信心。 Evnia 電競顯示器將繼續以創新科技與完善售後服務，為用家創造更多可能，並陸續推出更多備受期待的全新型號。

Evnia 抗烙印及獨家散熱技術優勢 配合雙重頂級保養保障，

全面提升 OLED 電競顯示器使用信心 Evnia 電競顯示器配備品牌獨家全方位面板防護技術及高效被動散熱系統，從硬件結構與智能檢測兩大層面提供全面防護，有效應對 OLED 面板常見的烙印風險及因高溫引致的效能衰減問題。 機身搭載品牌專屬散熱護盾，可於長時間運作下均勻分散面板熱能；同時配合實時溫度監測及智能亮度調節機制，有助穩定機身運作溫度，減低高溫對面板元件造成的損耗，並維持穩定畫質表現。

憑藉 Evnia 扎實的硬件品質、領先業界的抗烙印技術，以及強效獨家散熱防護能力，Philips 對產品穩定性與耐用度充滿信心，並因此推出兩大全港頂級售後保障： 全線 Evnia 電競顯示器享有全港最長的 49 個月原廠保養

Evnia OLED 機型更獨享全港最優越的 5 年超長原廠保養 透過硬核科技實力支撐頂級售後服務，Evnia 為香港玩家帶來更高程度的使用安心感。 Evnia 持續拓展電競顯示器領域，不斷升級產品技術與用戶體驗，誠邀一眾用家密切關注 Evnia 最新旗艦產品，率先體驗業界領先的電競視覺科技與完善售後保障。

香港市場發售的全線 Evnia 機型詳情如下： 1

全球首發的「三模式」電競顯示器 27M4N3500PT 27M4N5500PT 27 QHD@275hz FHD@360hz HD@540hz HKD1,590 HKD1,790 2

Evnia OLED 市場獨家的五年保養 27M2N6500NS 27M2N6500L 27M2N6500P 27M2N8800 32M2N8900 49M2C8900 QHD@144hz AGLR QHD@240hz QHD@280hz UHD@240hz DP2.1 UHD@240hz DP2.1 DQHD@240hz DP2.1 HKD3,390 HKD3,740 HKD4,540 HKD6,440 HKD7,390 HKD10,190 3

全球首款 IPS FHD 1000hz Nature-Eyecare圓偏光護眼電競顯示器 25M4P5200T IPS FHD 1000hz 待定 4

業界最強護眼 電競顯示器 Nature-Eyecare 27M2N5501UK QHD@320hz HKD2,290 5

USB-C(90W)及喇叭設計, 全方位切合遊戲用家需要。 27M2N3600PA QHD@260hz HKD1,940 6

全球首發 27寸1000hz 「雙模式」電競顯示器。 27M2N5500XD QHD@540hz HD@1000hz HDK6,790 7

5K超高解像度 27吋「雙模式」電競顯示器。 27M2G5800 5K@180hz QHD@330hz HKD6,590











49 個月保養政策生效安排 Evnia 電競顯示器全港首推 49 個月保養政策將於 2026 年 7 月 1 日正式生效，適用於全港原廠行貨。凡於 2026 年 7 月 1 日前購入之機型，將維持原有保養條款；詳細保障細則請參閱 飛利浦香港官方網站，或向 飛利浦顯示器香港官方客戶服務中心查詢。 香港飛利浦顯示器官方客戶服務中心： 查詢/預約維修服務熱線：2619 9639

WhatsApp預約維修服務熱線：6398 0774 如欲了解更多 Evnia 電競顯示器最新產品銷售信息，可瀏覽以下官方網店：