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商業動向
出版：2026-Jul-17 12:00
更新：2026-Jul-17 12:00
PR Newswire

Evina業界頂級售後保障

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Evnia 電競顯示器升級 49 個月原廠保養
全天候上網打機 無後顧之憂

香港2026年7月17日 /美通社/ -- 由 2026 年 7 月 1 日起，於香港市場發售的全線 Evnia 電競顯示器，將統一升級至 49 個月完整原廠保養，成為香港市場上提供最長保養年期的電競顯示器系列。整套 49 個月上門全包保障涵蓋顯示面板、零件及人工。用戶毋須另行登記，即可享有完整保養保障。請妥善保留購買單據或發票，以便日後核實保養期。如有任何保養查詢，可致電香港飛利浦顯示器官方客戶服務中心，或透過 WhatsApp 聯絡客服團隊。

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Evnia 電競顯示器升級 49 個月原廠保養 全天候上網打機 無後顧之憂

是次保養升級刷新本地電競硬件售後服務標準，憑藉業界領先的保養年期，為一眾本地玩家帶來更安心、更長遠的使用保障。

除 Evnia 電競系列外，Philips 旗下全線 OLED 顯示器亦同步提供長達 5 年原廠保養，成為香港市場上保養年期最長的 OLED 顯示器方案。配合其OLED專業防殘影技術及嚴格品控標準，Philips 深明玩家及影音愛好者對自發光面板維修及耐用度的關注，因此進一步加強售後保障，拉開與市場同類產品的差距，為用戶帶來更長遠、更安心的使用信心。

Evnia 電競顯示器將繼續以創新科技與完善售後服務，為用家創造更多可能，並陸續推出更多備受期待的全新型號。

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Evnia 抗烙印及獨家散熱技術優勢

配合雙重頂級保養保障，
全面提升 OLED 電競顯示器使用信心

Evnia 電競顯示器配備品牌獨家全方位面板防護技術及高效被動散熱系統，從硬件結構與智能檢測兩大層面提供全面防護，有效應對 OLED 面板常見的烙印風險及因高溫引致的效能衰減問題。

機身搭載品牌專屬散熱護盾，可於長時間運作下均勻分散面板熱能；同時配合實時溫度監測及智能亮度調節機制，有助穩定機身運作溫度，減低高溫對面板元件造成的損耗，並維持穩定畫質表現。

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憑藉 Evnia 扎實的硬件品質、領先業界的抗烙印技術，以及強效獨家散熱防護能力，Philips 對產品穩定性與耐用度充滿信心，並因此推出兩大全港頂級售後保障：

  • 全線 Evnia 電競顯示器享有全港最長的 49 個月原廠保養
  • Evnia OLED 機型更獨享全港最優越的 5 年超長原廠保養

透過硬核科技實力支撐頂級售後服務，Evnia 為香港玩家帶來更高程度的使用安心感。

Evnia 持續拓展電競顯示器領域，不斷升級產品技術與用戶體驗，誠邀一眾用家密切關注 Evnia 最新旗艦產品，率先體驗業界領先的電競視覺科技與完善售後保障。

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香港市場發售的全線 Evnia 機型詳情如下：

1


全球首發的「三模式」電競顯示器

27M4N3500PT

27M4N5500PT

27 QHD@275hz

FHD@360hz

HD@540hz

HKD1,590

HKD1,790

2


Evnia OLED 市場獨家的五年保養

27M2N6500NS

27M2N6500L

27M2N6500P

27M2N8800

32M2N8900

49M2C8900

QHD@144hz AGLR

QHD@240hz

QHD@280hz

UHD@240hz DP2.1

UHD@240hz DP2.1

DQHD@240hz DP2.1

HKD3,390

HKD3,740

HKD4,540

HKD6,440

HKD7,390

HKD10,190

3


全球首款 IPS FHD 1000hz Nature-Eyecare圓偏光護眼電競顯示器

25M4P5200T

IPS FHD 1000hz

待定

4


業界最強護眼 電競顯示器 Nature-Eyecare

27M2N5501UK

QHD@320hz

HKD2,290

5


USB-C(90W)及喇叭設計, 全方位切合遊戲用家需要。

27M2N3600PA

QHD@260hz

HKD1,940

6


全球首發 27寸1000hz 「雙模式」電競顯示器。

27M2N5500XD

QHD@540hz

HD@1000hz

HDK6,790

7


5K超高解像度 27吋「雙模式」電競顯示器。

27M2G5800

5K@180hz

QHD@330hz

HKD6,590







49 個月保養政策生效安排

Evnia 電競顯示器全港首推 49 個月保養政策將於 2026 年 7 月 1 日正式生效，適用於全港原廠行貨。凡於 2026 年 7 月 1 日前購入之機型，將維持原有保養條款；詳細保障細則請參閱 飛利浦香港官方網站，或向 飛利浦顯示器香港官方客戶服務中心查詢。

香港飛利浦顯示器官方客戶服務中心：

查詢/預約維修服務熱線：2619 9639
WhatsApp預約維修服務熱線：6398 0774

如欲了解更多 Evnia 電競顯示器最新產品銷售信息，可瀏覽以下官方網店：

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Philips官方網店：
https://www.elletron.com.hk/collections/philips-monitor

Philips顯示器 HKTVmall 官方網店：
https://www.hktvmall.com/hktv/zh/main/Philips-Monitor/s/H5832001

如欲了解更多 Philips Evnia 的相關資訊，歡迎追蹤我們的 Facebook，或瀏覽我們的網站：https://www.philips.com.hk/c-m-so/monitors

關於 Philips Evnia
Evnia 以包容性設計、智能功能與頂級性能，重新定義電競顯示器。其命名源自希臘語「智慧思維」，秉持讓每位玩家都能感受到被重視、獲得支援與啟發的核心宗旨。邁向電競未來，就從 Philips Evnia 開始。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/evina-302828082.html

SOURCE 飛利浦顯示屏/Philips Evnia

關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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