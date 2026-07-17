迎戰酷暑！英國百年品牌「摩飛移動式空調」7/20 嘖嘖募資火熱上線

台北2026年7月17日 /美通社/ -- 面對一年比一年更難耐的夏日高溫，不管是租屋族、廚房備料、陽台家務，還是戶外露營玩家，都在尋找一台更靈活、更省電的避暑神器。英國百年質感家電品牌 Morphy Richards（摩飛）聽到台灣消費者的心聲了！旗下備受矚目的移動式空調（移動式冷氣）宣布正式進軍台灣市場，並將於 7 月 20 日在「嘖嘖 zeczec」募資平台準時開賣，為台灣消費者帶來打破傳統限制的消暑新體驗。

源自1936年的英國百年家電品牌 Morphy Richards（摩飛），以英倫質感設計與創新科技聞名全球，暢銷超過30個國家、深受千萬家庭信賴。這款新一代的移動式空調主打「免複雜安裝、即插即冷」的極致便利性。有別於中央空調或分離式冷氣的全屋降溫邏輯，摩飛移動式空調主打「定點速涼」——哪裡熱、哪裡涼，精準對應租屋族單一房間、廚房備料悶熱區、陽台家務空間、戶外帳篷等局部降溫需求，不必大費周章、也不必負擔全屋耗電成本。

顛覆傳統冷氣！免安裝、即插即冷的智慧新選擇

其輕巧美型的機身設計搭配隱形手把與萬向滾輪，讓人在客廳、廚房、臥室，甚至戶外帳篷之間輕鬆移動，真正實現「冷氣隨身走」。

7/20 北中南 Beutii 門市實機搶先體驗 嘖嘖募資同步販售

為了讓消費者能親自感受這台移動式空調的強勁冷風與精緻質感，摩飛特別與質感美學家電通路 Beutii 合作。自 7 月 20 日起，消費者可至以下北、中、南指定門市，現場體驗實機運轉的沁涼魅力：