森林城市金融特區發佈最新旅遊數據，柔新捷運進入開通倒計時

隨著馬來西亞全力推進「2026馬來西亞旅遊年」及「2026柔佛旅遊年」，森林城市預計其生態旅遊與高爾夫旅遊的熱度將持續升溫
柔佛，
馬來西亞 - 2026年7月17日 - 作為馬來西亞首個金融特區及新興生活方式與休閒目的地，森林城市金融特區（Forest City SFZ）今日發佈最新遊客數據及2026年旺季出行指南。數據顯示，2025年，森林城市海岸線約接待400萬遊客，高爾夫度假區共接待超10萬高爾夫球手，並承接了57場國際賽事，兩大酒店共接待逾26萬遊客，進一步鞏固其作為跨境旅遊休閒目的地的重要地位。與此同時，柔佛巴魯-新加坡捷運系統（RTS Link）工程已接近完工，預計將於2027年1月正式開通載客服務，進一步提高交通便利性。
森林城市金融特區概覽
森林城市金融特區坐落於馬來西亞柔佛州，地處沿海，與新加坡隔柔佛海峽相望，直線距離僅約2公里。2023年8月，馬來西亞政府正式將其確立為金融特區。2024年7月，馬來西亞國會通過五項聯邦法案，將Pulau Satu（一號島）劃定為該國第五個免稅島，亦是首個允許駕車直通入境的免稅島。
對旅客而言，森林城市金融特區提供豐富多元的體驗：4公里長的開放海岸線、兩座錦標賽級高爾夫球場（其中經典球場已連續七年位列亞洲百佳 ）、紅樹林生態導覽、海釣活動以及免稅購物便利。目前，這裡是馬來西亞唯一無需搭乘渡輪、可駕車直接抵達的免稅島。
森林城市海灘體驗展現海岸線、紅樹林與海釣多元濱海場景
森林城市擁有4公里對外開放的海岸線，周邊環境設計遠離塵囂，卻離城市僅幾分鐘路程之遙。柔軟的沙灘平緩延伸入海，淺水區適宜兒童嬉水，深水區可供皮划艇、帆板及其他水上運動愛好者使用。這裡開闊、宜人、寧靜，卻又讓人感覺離家不過咫尺。這種賓至於歸的環境，自 2025年吸引了約 400 萬遊客前來海濱遊覽。
森林城市擁有約286萬平方米的綠地面積 ，涵蓋兩座高爾夫球場、公園、紅樹林廊道及景觀公共區域，並記錄逾400種植物與動物物種。自然愛好者可參加紅樹林生態導覽，沿著綠色廊道探索。在註冊船家的帶領下，1至2小時的行程將途經魚類育苗區和鳥類棲息地，並可駐足瞭解柔佛海岸沿線正在推進的紅樹林修復工作。海釣活動從碼頭啟航，可在專業嚮導陪同下體驗海上垂釣。以上活動可由酒店禮賓部代為安排，或在官方APP Forest Life 預訂。
森林城市打造三大核心商圈，彙聚超100家商鋪，涵蓋國際餐飲、免稅購物、 零售、醫療、金融與休閒娛樂等多元業態。濱海沿線定期舉辦的節慶活動、體育賽事與文化集會，生動詮釋了森林城市「Eat · Play · Chill by the Sea」 的生活理念。
兩座錦標賽級高爾夫球場連續七年蟬聯亞洲百佳
自然融合的設計理念貫穿森林城市高爾夫度假區 其中。兩座18洞錦標賽級球場並肩而立：經典球場 由資深設計師梁國坤操刀，全長7,138碼，占地69公頃；傳奇球場 由傑克·尼克勞斯與傑克·尼克勞斯二世父子連袂打造，全長7,386碼，占地74公頃。兩座球場均獲GEO Certified國際生態認證，在對水資源管理、生物多樣性、能源與廢棄物管理方面達到國際環保標準。
經典球場已連續七年（2020-2026年）位列亞洲百佳高爾夫球場，這一成就鮮有球場能夠企及。其排名於2026年躍升14位，位列亞洲第36位，並蟬聯馬來西亞榜首。傳承球場則位列2024-2025年度亞太百佳第49位。2025年，該度假區接待逾10萬高爾夫球手，已成為業餘愛好者與職業球手匯聚的重要場地。
在賽事活動方面，度假區每年舉辦逾50個賽事日，包括職業業餘配對賽及企業賽事，2025年共舉辦57場大型錦標賽。森林城市整體年承辦逾100場國際活動，涵蓋高爾夫、耐力運動、生活方式節慶，包括將於2026年10月舉行的Challenge Malaysia鐵人三項賽 。
森林城市免稅購物體驗
2024年7月，馬來西亞國會通過五項聯邦法案，正式將森林城市劃定為免稅島 ，使其成為馬來西亞第五個免稅島，亦是首個無需搭乘渡輪、可駕車直接進入的免稅島。
駕車進入時，遊客需注意以下事項：
- 證件：遊客須攜帶有效身份證件以備車輛入境查驗。
- 攜帶限額：旅客攜帶商品返回馬來西亞本土或進入新加坡時，須嚴格遵守各自海關部門的入境免稅限額規定。建議遊客在購物前查閱馬來西亞或新加坡政府發佈的最新指引及現行限額。
- 新加坡居民：新加坡海關對酒精及煙草設有GST減免門檻及具體免稅額度，請到訪前通過官方管道核實最新規定。
森林城市濱海酒店 是旗艦海濱酒店，擁有283間客房，落地窗可270度俯瞰柔佛海峽壯麗海景。酒店配備多家餐飲場所、游泳池及會議設施，可滿足休閒與商務旅客的需求。森林城市高爾夫酒店坐落于度假區內，榮獲2025年度Agoda金環獎，提供專門為高爾夫旅行者設計的含果嶺費的「住宿+打球」 套餐。
森林城市高爾夫酒店是五星級度假酒店，坐落於800公頃的高爾夫度假區內，擁有298間寬敞客房及套房，包括高級房、豪華房、高級套房、豪華套房、家庭套房及三間總統套房，多數房間可飽覽高爾夫球場景觀。賓客可在Tee-Off餐廳品鑒亞洲、西式及國際美食，亦設有私人餐飲空間供家庭聚會及商務宴請，以及咖啡廳和酒廊設施。酒店還可直通錦標賽級高爾夫球場，配備游泳池、健身房、水療中心、高爾夫用品店、行政酒廊、會議室、大宴會廳及活動場地，適合休閒度假、高爾夫之旅、企業會議及私人慶典等多種用途。
在賽事週末及大型活動期間，濱海酒店通常滿房運營，溢出需求由短期租賃房源承接。
對於長住旅客及家庭團體，森林城市住宅區提供大量專業管理的服務式公寓，適合追求更大空間或「家外之家」 體驗的賓客。Blue Horizon Suites是2026年新推出的海景服務式公寓，擁有全景海景視野及完善的現代化設施，包括游泳池、私家海灘通道，且緊鄰高爾夫球場。
除住宿外，森林城市提供全方位生活配套，包括全年開放的餐飲選擇、校區內的森林城市國際學校 （CATS全球學校旗下成員），以及免稅零售商店。
2026 年前往森林城市金融特區的交通方法
森林城市金融特區位於柔佛海峽沿岸，與新加坡隔海相望，距離約2公里，比多數新加坡居民距離樟宜機場還要近。經大士第二通道駕車，距新加坡中央商務區約40分鐘，距樟宜機場約60分鐘。
從新山市區駕車約30分鐘，從士乃國際機場出發約50分鐘。對於新加坡遊客，經第二通道的酒店穿梭巴士和包車是最便捷的選擇。此地理位置讓遊客輕鬆抵達海岸，既能隨心開啟週末度假，又能享受遠離喧囂的愜意。
RTS Link目標於2026年12月竣工，屆時武吉查卡（新山）至兀蘭北（新加坡）的跨境時間將縮短至約5分鐘 ，預計票價約為5至7新元 ，高峰期單向每小時運力達10,000人次。
| 出發地
| 交通方式
| 約需時間
| 備註
| 新加坡CBD
| 經第二通道駕車
| 約40分鐘
| Tuas關卡；週末請預留緩衝
| 新加坡樟宜機場
| 經第二通道駕車
| 約60分鐘
| 抵達後最直接路線
| 新加坡兀蘭
| RTS Link（載客服務自2027年1月起）
| 跨境約5分鐘+換乘
| 5–7新元票價；訂票時請確認接駁安排
| 柔佛巴魯市區
| 駕車
| 約30分鐘
| 本地計程車或網約車
| 士乃國際機場
| 駕車
| 約50分鐘
| 馬來西亞國內＋區域出入口
週末度假、家庭休閒與企業活動的行程推薦
新加坡遊客可于週五傍晚經第二通道抵達森林城市，從新加坡市區出發約40分鐘車程。「住宿+打球」套餐提供便捷的入門體驗：森林城市高爾夫酒店兩晚住宿、酒店早餐及經典球場18洞一輪。週六和周日可安排高爾夫球運動與4公里海岸線休閒活動，回程前享受免稅購物及悠長早午餐。
週末度假、家庭休閒與企業活動的行程推薦
新加坡遊客可于週五傍晚經第二通道抵達森林城市，從新加坡市區出發約40分鐘車程。「住宿+打球」套餐提供便捷的入門體驗：森林城市高爾夫酒店兩晚住宿、酒店早餐及經典球場18洞一輪。週六和周日可安排高爾夫球運動與4公里海岸線休閒活動，回程前享受免稅購物及悠長早午餐。
馬來西亞家庭可在長週末安排兩日輕鬆行程，涵蓋4公里海岸線、紅樹林生態導覽及水上運動。2025年，海岸線已吸引約400萬人次到訪，學校假期周為濱海活動最密集時段。攜帶兒童的家庭遊客可前往森林城市水上樂園，體驗適合低齡兒童的溫和水上遊樂區及休閒水上活動。
企業團體、會展策劃人士及跨境商務人士可使用森林城市濱海酒店的會議設施及團體預訂服務。度假區在2025年舉辦的57場大型高爾夫賽事，體現了其承接大型團體的能力。濱海酒店總面積逾83萬平方英尺，擁有283間客房、多家餐飲場所、健身中心及游泳池。2027年1月RTS Link客運服務開通後，森林城市將成為新加坡企業團體當日往返跨境會議的可行選擇，武吉查卡至兀蘭北跨境時間僅約5分鐘。
基礎設施與政策利好助推森林城市旅遊增長
單個週末的休閒體驗僅能展現目的地全貌的一隅。然而，4公里公眾海岸線、兩座連續七年位列亞洲百佳的錦標賽級高爾夫球場、馬來西亞第五個免稅島地位、每年逾百場活動，以及距離新加坡2公里、將於2027年1月開通客運服務的RTS Link，均表明這是一個由基礎設施與政策支持共同驅動、持續成長的旅遊目的地。
關於森林城市金融特區
森林城市金融特區位於柔佛依斯干達公主城，是馬來西亞首個金融特區，也是柔佛-新加坡經濟特區內的金融服務旗艦專案。其定位為吸引金融機構、跨國公司、高淨值人士及從事財富管理、金融科技和全球商業服務的企業。
其激勵框架包括符合條件單一家族辦公室載體最長20年的0%所得稅率、經批准合資格活動的5%優惠企業所得稅率，以及合資格知識型工作者的15%特惠個人所得稅率（須符合適用條件、監管審批及現行法規）。森林城市亦享有免稅島地位，進一步增強了其作為毗鄰新加坡的區域投資、商業及財富管理目的地的吸引力。
編者注
本新聞稿中引用的公共部門數據或政策來源於新加坡陸路交通管理局、新加坡海關、馬來西亞皇家關稅局及此前發佈的媒體報導。森林城市相關遊客及活動數據基於公司數據，分發前請以最終報告截止數據為准進行覆核。