森林城市金融特區發佈最新旅遊數據，柔新捷運進入開通倒計時



週末度假、家庭休閒與企業活動的行程推薦



新加坡遊客可于週五傍晚經第二通道抵達森林城市，從新加坡市區出發約40分鐘車程。「住宿+打球 」套餐提供便捷的入門體驗：森林城市高爾夫酒店兩晚住宿、酒店早餐及經典球場18洞一輪。週六和周日可安排高爾夫球運動與4公里海岸線休閒活動，回程前享受免稅購物及悠長早午餐。

馬來西亞家庭可在長週末安排兩日輕鬆行程，涵蓋4公里海岸線、紅樹林生態導覽及水上運動。2025年，海岸線已吸引約400萬人次到訪，學校假期周為濱海活動最密集時段。攜帶兒童的家庭遊客可前往森林城市水上樂園，體驗適合低齡兒童的溫和水上遊樂區及休閒水上活動。企業團體、會展策劃人士及跨境商務人士可使用森林城市濱海酒店的會議設施及團體預訂服務。度假區在2025年舉辦的57場大型高爾夫賽事，體現了其承接大型團體的能力。濱海酒店總面積逾83萬平方英尺，擁有283間客房、多家餐飲場所、健身中心及游泳池。2027年1月RTS Link客運服務開通後，森林城市將成為新加坡企業團體當日往返跨境會議的可行選擇，武吉查卡至兀蘭北跨境時間僅約5分鐘。單個週末的休閒體驗僅能展現目的地全貌的一隅。然而，4公里公眾海岸線、兩座連續七年位列亞洲百佳的錦標賽級高爾夫球場、馬來西亞第五個免稅島地位、每年逾百場活動，以及距離新加坡2公里、將於2027年1月開通客運服務的RTS Link，均表明這是一個由基礎設施與政策支持共同驅動、持續成長的旅遊目的地。