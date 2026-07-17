澳門旅遊局聯同 Flyday HK 呈獻【「跑」遊澳門 2026】推廣活動

引領旅客跑出地標之外 深度探索城市多元魅力

澳門2026年7月17日 /美通社/ -- 為了打造充滿朝氣的城市全新形象，澳門特別行政區政府旅遊局（MGTO）聯同香港旅遊平台 Flyday HK，推出全新【「跑」遊澳門 2026】深度旅遊推廣活動。活動以「跑出地標之外，發現不一樣的澳門」為核心主題，將「跑步運動」與「城市探索」深度結合，引領旅客以全新視角感受澳門社區的獨特魅力。

四大主題路線：由 KOLs 帶領跑進澳門 覆蓋初中高級難度

應旅客將運動元素融入旅程的潮流，【「跑」遊澳門 2026】精心策劃四大主題、共 8 條慢跑探索路線，由網紅帶領跑進澳門，並設有初級、中級、高級難度，供不同體能水平的參加者選擇：