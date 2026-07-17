巔峰之作！全球規模最大的美洲古代文明大展在上海博物館開展

上海2026年7月17日 /美通社/ -- 上海博物館「世界樹之巔：美洲古代文明大展」現已正式向公眾開放。這是迄今為止全球規模最大的美洲古代文明專題展覽。展覽由上海博物館與墨西哥合眾國政府｜墨西哥文化部｜墨西哥國家文物局，以及秘魯共和國文化部聯合主辦，以美洲文明核心宇宙觀「世界樹」作為主線，匯聚了來自墨西哥、秘魯和中國頂尖文博機構的1129組、近3000件珍貴文物，完整呈現了近3000年歷史的美洲文明譜系。與此同時，來自國內七省文博機構的珍貴文物也與遠道而來的美洲瑰寶同台展出。

展覽期間，上海博物館人民廣場館在「世界樹」的穹隆之下，營造出真實的古代美洲氛圍，整個場館化身為由玉米、美洲豹、羽蛇神、金字塔等元素交織而成的文化宇宙。展陳空間面積超過7000平方米，展覽打破了傳統斷代陳列的線性敘事方式，把展品放回歷史語境中，串聯起不同文明的脈絡。現場融合了高精度實物復原與多媒體展項，設置了玉米種子影像、「埋藏」儀式、瑪雅創世壁畫、球賽光影、亡靈大道沙盤、大神廟天光及太陽曆石等沉浸式空間，全景展示中美洲古代文明的工程奇跡與精神世界，把抽像的「垂直宇宙」變成了可以親身感受的空間語言，讓文物與神話場景鮮活地呈現在觀眾面前。

圍繞展覽打造的沉浸式體驗空間總面積達到10000平方米，這不僅僅是一場視覺上的享受，更是一次調動所有感官的文明之旅。從人民廣場外種植的玉米地，到館內中庭頂天立地的「世界樹」，觀眾從室外走到室內，從味覺、嗅覺到視覺，都會被帶入這場文明旅程。上海博物館還推出了「特展+文創+餐飲+社交+演藝」的綜合文化體驗模式，讓每位觀眾都能找到自己最喜歡的看展方式。

以美洲大展為核心，上海博物館與上海動物園、上海世博文化公園、辰山國家植物園等多家機構聯手，打造全域聯動的「五物聯動」模式——即「文物、人物、動物、植物、食物」相結合，開啟一場多維度的「世界樹」之旅。以展覽為紐帶，上海博物館還構建了「海陸空」全景式觀展體驗：同步推出跨界票務產品，用全鏈條出行服務展現城市魅力。配合展覽，上海博物館將推出超過3000種文創產品，並配套開設奇妙夜活動、多功能休閒活動區、沉浸式VR體驗、餐飲休憩專區，同時提供多樣化的教育活動與闡釋資源。此外，展覽主題地鐵專列、公交、觀光巴士、浦江遊船也將遍佈城市角落，讓每一位遊客都能近距離感受美洲古代文明的獨特氛圍。