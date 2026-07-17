香港仔中心夏日呈獻：「香港仔浪遊體驗・海鮮盛宴尋金即時抽獎」

憑消費即抽999足金招財福運金貓、遊船河浪遊香港仔漁港及歎盡海鮮盛宴

總值逾11萬港元送不停

香港2026年7月17日 /美通社/ -- 港人消暑又有好去處！素來以地道漁港風情與鮮美海鮮聞名的南區地標——香港仔中心，今個夏天隆重推出全新升級企劃「香港仔浪遊體驗・海鮮盛宴尋金即時抽獎」！

由 2026年7月18日至8月30日（逢星期六、日），商場化身為夏日尋寶大本營。顧客只需於場內以電子貨幣即日單一消費滿港幣$200，即可換領「幸運刮刮卡」乙張，即時抽獎！