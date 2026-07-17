香港電訊將推出超低時延3.2Tbps AI 數據中心互聯Superhighway 支持香港人工智能發展

香港 - 2026年7月17日 - 香港電訊（股份代號：6823） 今日宣布，計劃推出全港首創超低時延3.2Tbps 人工智能（AI）數據中心互聯（DCI）Superhighway，令人工智能基礎設施供應商及不同機構，能在多個數據中心順暢地以超高速存取算力資源，滿足新一代AI運算負載的需求。
隨著AI運算負載持續增長，並可能超出單一設施的處理能力，各機構日益需要存取分佈於多個數據中心的算力資源。超低時延 3.2Tbps AI DCI Superhighway讓AI基礎設施供應商能高效擴展其訓練及推理能力，同時支援大學及研究實驗室等機構無縫匯聚全港各區的算力，以進行複雜的科學模擬。
3.2Tbps AI DCI Superhighway在800Gbps AI Superhighway的基礎上全面升級，支援多項進階行業標準，包括遠端直接記憶體存取（RDMA）、聚合以太網 RDMA 第二版（RoCEv2）、多路徑可靠連接（MRC）及超以太網傳輸（Ultra-Ethernet Transport）。3.2Tbps AI DCI Superhighway將於計劃中由落馬洲河套區延伸至將軍澳的先進空芯光纖上運行，較傳統光纖的時延低約三成。高頻寬結合超低時延，能讓分佈於各數據中心數以千計的 GPU 保持同步運作，而數據傳輸延遲減少，則有助降低運算時間及成本，並降低每位元耗能（power-per-bit），提升能源效益。
香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示：「對香港電訊而言，網絡連接是香港AI未來的關鍵基礎。新一代光纖網絡能提供超低時延、高速且安全的數據互通，全面釋放AI的發展潛力。透過無縫連接並充分運用香港的算力資源，我們令模型訓練更為迅速、實現實時數據處理，並推動跨行業AI創新，鞏固香港作為領先創科樞紐的地位。同時為北部都會區奠定重要基礎，一方面將河套區與現有數據中心連接，另一方面為接入未來在區內投入服務的新運算資源作好準備。」
香港電訊網絡工程主管兼Fiber Link Global 行政總裁鄺偉銓表示：「香港電訊致力推動香港創科發展，銳意將香港打造成全球最先進的創科樞紐之一。為此，我們正升級覆蓋香港主要數據中心集群的 AI Superhighway，首階段將連通落馬洲至將軍澳，目標於 2026 年底前完成，並將支援即將上馬的兆瓦級沙嶺數據園區。香港電訊正透過這些項目，為香港創科生態系統的長遠發展構建網絡基礎。」
香港電訊的 AI Superhighway將香港各主要數據中心集群及香港電訊位於落馬洲河套區的新 AI 機樓互連。集團亦已準備就緒，將覆蓋範圍延伸至日後的沙嶺數據園區，支援其發展成為領先的數據設施集群。
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