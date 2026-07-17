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出版：2026-Jul-17 16:00
更新：2026-Jul-17 16:00
Media OutReach Newswire

香港急症科醫學院 30 周年重點企劃： 「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」全港首度登場 秋季重磅活動 千人共砌「AED」標誌創世界紀錄

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香港 - 2026年7月17日 - 為慶祝香港急症科醫學院（HKCEM）成立 30 周年的重要里程 碑，實踐「應急三十載 守護向未來」的使命，醫學院將於 8 月隆重舉辦全新社區教育活動 ⸺ 「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」。是次活動旨在推廣公眾對 AED 設備（自動體外心臟除顫 器）的認知，讓受邀的學校師生及機構職員能親身走訪全港各區公眾場所，熟悉在突發緊急情 況下如何迅速尋找鄰近的 AED 設備，提升公眾急救應變意識。

與此同時，成功完成賽事的隊伍，更可於今年秋季參與「AED 人體標誌世界紀錄」活動，共 同推動香港社區急救應變意識。

化身偵探尋找社區「救命神器 」 將急救知識轉化為社區實踐

「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」將於 8 月 8 日（星期六）舉行，屆時多支由受邀學校師生及機 構職員組成的參賽隊伍，將化身為「社區救命神器偵探」，在限定時間內穿梭香港不同社區， 搜尋並記錄有效的公共 AED 設備位置，拉近急救資源與市民日常生活的距離。

賽事增設「最快完成獎」、「最多 AED 尋獲探索獎」及「最佳創意隊名獎」3 大獎項，優勝 隊伍可獲精美運動禮品，而所有完成賽事的隊伍亦獲發電子完成證書及醫學院 30 周年紀念 品，以表揚對社區健康安全的付出。

【AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽】詳情：
日期： 2026 年 8 月 8 日（星期六）
時間： 上午 9 時至下午 3 時
地點： 香港各區公眾可到達尋找 AED 設備場所
對象： 只限受邀學校師生／機構職員
費用： 費用全免

秋季活動預告：「AED 人體標誌世界紀錄」及嘉年華

凡順利完成挑戰賽的參賽隊伍，均可獲邀參與秋季週末舉辦的「AED 人體標誌世界紀錄」創 造活動。屆時近千名挑戰賽參加者及市民將會共同合力排列出一個巨大的 AED 人形標誌，挑 戰官方認證世界紀錄；現場更同步設置急救及健康教育攤位、舞台表演嘉年華，以多元化、具 凝聚力的方式進一步向全港推廣社區應急能力，將「安全社區」的種子撒滿至每位市民心中。 活動詳情將於稍後公佈。

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關於香港急症科醫學院

香港急症科醫學院成立於 1996 年，致力於推動本地急症醫學專科培訓、專業發展、公共教育 及社區應急準備。欣逢成立 30 周年，醫學院積極透過一系列精彩的社區實踐活動，將專業的 生命支援技能與應急知識帶入市民日常生活，提升大眾健康安全福祉。

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Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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