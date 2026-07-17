香港急症科醫學院 30 周年重點企劃： 「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」全港首度登場 秋季重磅活動 千人共砌「AED」標誌創世界紀錄

香港 - 2026年7月17日 - 為慶祝香港急症科醫學院（HKCEM）成立 30 周年的重要里程 碑，實踐「應急三十載 守護向未來」的使命，醫學院將於 8 月隆重舉辦全新社區教育活動 ⸺ 「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」。是次活動旨在推廣公眾對 AED 設備（自動體外心臟除顫 器）的認知，讓受邀的學校師生及機構職員能親身走訪全港各區公眾場所，熟悉在突發緊急情 況下如何迅速尋找鄰近的 AED 設備，提升公眾急救應變意識。



與此同時，成功完成賽事的隊伍，更可於今年秋季參與「AED 人體標誌世界紀錄」活動，共 同推動香港社區急救應變意識。



化身偵探尋找社區「救命神器 」 將急救知識轉化為社區實踐



「AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽」將於 8 月 8 日（星期六）舉行，屆時多支由受邀學校師生及機 構職員組成的參賽隊伍，將化身為「社區救命神器偵探」，在限定時間內穿梭香港不同社區， 搜尋並記錄有效的公共 AED 設備位置，拉近急救資源與市民日常生活的距離。



賽事增設「最快完成獎」、「最多 AED 尋獲探索獎」及「最佳創意隊名獎」3 大獎項，優勝 隊伍可獲精美運動禮品，而所有完成賽事的隊伍亦獲發電子完成證書及醫學院 30 周年紀念 品，以表揚對社區健康安全的付出。



【AED Hunt 城市尋蹤挑戰賽】詳情：

日期： 2026 年 8 月 8 日（星期六）

時間： 上午 9 時至下午 3 時

地點： 香港各區公眾可到達尋找 AED 設備場所

對象： 只限受邀學校師生／機構職員

費用： 費用全免



秋季活動預告：「AED 人體標誌世界紀錄」及嘉年華



凡順利完成挑戰賽的參賽隊伍，均可獲邀參與秋季週末舉辦的「AED 人體標誌世界紀錄」創 造活動。屆時近千名挑戰賽參加者及市民將會共同合力排列出一個巨大的 AED 人形標誌，挑 戰官方認證世界紀錄；現場更同步設置急救及健康教育攤位、舞台表演嘉年華，以多元化、具 凝聚力的方式進一步向全港推廣社區應急能力，將「安全社區」的種子撒滿至每位市民心中。 活動詳情將於稍後公佈。



