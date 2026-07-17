FXTRADING.com正式更名為FXT，以「In Control. When It Gets Real.」為核心品牌承諾

FXT首席執行官Adam Phillips表示：「在FXT，我們的使命是讓交易者通過平台親身感受到信任，而不僅僅是要求他們去相信。這意味著我們堅持自主研發核心技術，讓關鍵細節更加透明，並持續優化交易者所依賴的各項系統。」

FXT聯席首席營銷官James Collier與Patrick Guerrera表示：「『In Control. When It Gets Real.』不僅是一句口號，更是一項標準。交易者無法控制市場，但可以決定選擇與誰交易。我們每天都認真對待這一決定。」

此次品牌重塑以幫助交易者掌控真正能夠掌控的事項為核心使命，並明確提出企業願景：成為交易者最信賴、最願意推薦、並持續選擇的差價合約（CFD）交易平台。這標誌著FXT有意擺脫行業中以規模、點差及獎金優惠為核心的傳統宣傳方式，轉而以更加具體的「信任」定義品牌價值——即平台在交易者、跟單者或基金投資者實際操作時，其系統表現、費用結構及交易執行是否值得信賴。