意大利藝術家 LeiKiè 透過全新音樂影片揭開 PAPgame 神秘面紗，Not Just Music 進一步拓展 PAPmusic 品牌

《I Play PAPmusic Game》是揭曉謎底的第二樂章：PAPgame 是一款電子遊戲。 然而，這僅是序幕…… 米蘭2026年7月17日 /美通社/ -- 觀看官方音樂影片，發掘通往 PAPgame 的首批線索。 官方 YouTube 影片 - I Play PAPmusic Game 當音樂化為敘事。 歷經數週的種種疑問以及越來越強烈的好奇心，導演 LeiKiè 今日發佈全新單曲及官方音樂影片《I PLAY PAPmusic Game》，正式揭曉 PAPgame 的真正面貌：這是一款靈感源自動畫電影《PAPmusic – Animation for Fashion》的電子遊戲。 這是揭開 PAPgame 謎底的第二樂章。 PAPworld 本誕生於 LeiKiè 執導的動畫電影 PAPmusic – Animation for Fashion，如今藉全新互動體驗持續演進。 首個樂章《BREAKING PAPnews》於全球累積超過 2,000 段獲核實的媒體報道，社交平台更錄得逾 2,000 萬觀看次數，足見 PAPworld 版圖擴張之際，國際間的興趣正持續升溫。

過去一個多月，公眾一直猜測 PAPgame 究竟為何物：是桌上遊戲、卡牌遊戲，抑或完全是另一回事？ 在 6 月 5 日推出的音樂影片 《BREAKING PAPnews》，特意未有揭開謎底。 今天，隨著《I Play PAPmusic Game》推出，首條關鍵線索終告浮現：PAPgame 是一款電子遊戲。 以音樂敘述的電子遊戲 電子遊戲的登場，傳統上離不開預告影像、實機遊玩片段或試玩版。 PAPmusic 卻開創了全新方式。 揮別《BREAKING PAPnews》絢麗的流行美學，LeiKiè 今次採用截然不同的視覺語言。 在《I PLAY PAPmusic game》中，源自 Pierrot 的詩意黑白畫面與活潑的遊戲場景交錯展露，色彩斑斕的 PAPworld 亦隨之慢慢浮現。 每部音樂影片不僅僅是宣傳電子遊戲，更在持續拓展其故事世界。 在 PAPworld 中，音樂不只是故事的陪襯，還在不斷譜寫故事。

《I Play PAPmusic Game》：活力、諷刺與想像 《I Play PAPmusic Game》藉其朝氣勃勃的電子流行樂風、明快節奏及琅琅上口的副歌，禮讚遊玩、微笑及欣然接受未知的樂趣，同時延續 LeiKiè 創作世界中一貫的諷刺戲謔及超現實氣息。 在活力四射的電子流行節奏之下，蘊含簡單卻深遠的訊息：透過遊戲、創意及想像力，面對困難、戰勝悲傷。 經典怪獸、PAPrank、PAPlove、身穿 T 恤的幽靈，以及連綿不絕的超現實邂逅，遊戲於此化作一則寓言，以諷刺、樂觀及創作自由，回應人生旅途上的重重難關。 在 PAPworld 之內，傷感時刻皆化作自嘲、律動、色彩及綻放微笑的意欲。 這份情感蛻變亦在音樂影片中活現：受 Pierrot 啟發的詩意黑白片段逐漸讓位予充滿活力的遊戲場景，沿著 Pierrot 角色的情感脈絡，由「如果我感到悲傷……」走向遊玩的渴望，最終以 PAPgame 的繽紛爆發推向高潮。

PAPgame 的首次真正體驗 公眾首次獲邀進入 PAPgame。 米蘭地標主教座堂廣場化身為超現實的流行國度，動畫電影中曾出現的眾多超現實角色、場景及物品紛紛現身其中。 全片氣氛流轉不息，神秘符碼、怪獸、排行榜及標誌性物件相繼出現，呈現的僅是更宏廣體驗的零碎片段。 心心相印，散播 PAPlove；當中絕不鼓吹暴力，反將相遇化作舞動、幽默及不期而遇的互動。 如同動畫電影般，PAPmusic Game 續以音樂、色彩、諷刺及想像探索現實，構築一場植根於積極正向及參與投入的互動體驗。 此影片雖呈獻了 PAPgame 的真實初貌，惟眾多線索仍刻意未解，懸念猶存。 作為鋪陳這款電子遊戲的音樂旅程第二樂章，這引領觀眾向自身提出新疑問。 未來每段影片將會續揭另一塊拼圖，循序漸進地帶領觀眾一步又一步邁向 PAPgame 的正式發佈。

PAPfans 何以鍾愛「PAPed Up」 PAPmusic 的創作人 LeiKiè 表示：「在這段旅程中，最令我滿足的是聆聽那些已經變得『PAPed Up』的人所說的話。 於米蘭 Bocconi University Radio 的一次訪談中，我向節目中的三位主持之一問道，對他來說變得「PAPed Up」意味着什麼。 他的回答，完美道盡我們創作世界的精神所在。 電台主持人是這樣回答的： 「變得『PAPed Up』，就是以心之眼眸，滿懷喜悅地觀看世界；並於可行之時，抱持一份更輕鬆愉快且凝聚人心的精神。」 懸念未完：關於 PAPgame 的許多疑問仍有待解答。