「十萬+」港澳遊客成團旅遊啓動

香港2026年7月17日 /美通社/ -- 港澳是浙江入境旅遊的核心客源地，也是浙江聯通海外文旅市場的重要樞紐。7月15日下午，「風雅共濟湖映獅山」詩畫浙江文旅推介活動在香港舉行。當天，「嗨遊2.0」平台同步發佈專屬福利與精品線路，向港澳市民發出熱情邀約，港澳業界積極響應。為港澳市民量身定製的「嗨遊浙江」首發團也將於近期啓程。

浙港澳三地文旅主管部門、旅遊業界代表、媒體嘉賓以及60餘家旅行商和航空公司負責人齊聚一堂，共赴這場山水與人文交織的文旅盛宴。亞洲旅遊交流中心主任張棟、香港旅發局副總幹事葉貞德、澳門旅遊局駐香港代表餘秋連出席，浙江省文化廣電和旅遊廳副廳長陳如福、香港文化體育及旅遊局旅遊事務署副專員朱瑞雯、香港旅遊業議會主席譚光舜出席並致辭。