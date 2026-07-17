EFICYENT 透過與 IME 的策略合作，開通尼泊爾支付通道

新通道讓來自 EFICYENT 全球網絡的客戶，在匯款至尼泊爾時可即時存入銀行賬戶及錢包
阿聯酋杜拜2026年7月17日 /美通社/ -- 全球跨境支付與金融基建平台 EFICYENT 宣佈，與尼泊爾信譽最昭著且規模完善的匯款公司 IME Limited 達成合作，以加強對尼泊爾的國際匯款服務。 2026 年 6 月 29 日，雙方於 EFICYENT 阿聯酋辦公室簽署諒解備忘錄 (MoU)，正式確立合作關係。
透過是次合作，EFICYENT 全球網絡的客戶及合作夥伴可經由銀行轉賬或數碼錢包付款，直接匯款予尼泊爾收款人，將 EFICYENT 的業務版圖拓展至南亞一大重要的匯款市場。
根據合作協議，EFICYENT 將在尼泊爾各地提供付款服務，支援直接銀行存款及數碼錢包轉賬兩種方式。 銀行賬戶及錢包交易均會即時入賬，讓收款人更快捷、更方便取得資金。
「這次合作展現出我們承諾為最依賴匯款的社群，建立快捷可靠的付款渠道。 與 IME 合作使我們能以真正服務尼泊爾僑民的規模，將即時結算帶到尼泊爾，同時加強我方本地支付網絡，以實現更快捷、更具效率的跨境支付服務。」
Aravinth RameshEFICYENT 技術總監
「IME 過去二十多年來，一直致力贏取全球尼泊爾社群的信任。 與 EFICYENT 合作，可加強我們的付款基建設施，確保客戶可透過優先的銀行賬戶或數碼錢包，即時以安全、便利的方式收到匯款。」
Badri KatwalIME Limited 總經理
關於 EFICYENT
EFICYENT 作為全球跨境支付及金融基建平台，憑藉本地支付網絡與即時結算機制，為全球銀行、金融機構及金融科技企業，帶來更快捷亦更具效率的國際資金流動方案。 公司的營運網絡遍及全球 8 個司法管轄區，由受監管實體及持牌合作夥伴組成。
關於 IME Limited
IME Limited 是尼泊爾主要的匯款公司之一，自 2001 年開始一直服務全球各地的尼泊爾社群。 公司持有尼泊爾中央銀行 (Nepal Rastra Bank) 發出的牌照，憑藉技術主導的支付方案、嚴謹合規標準，以及與多個市場金融機構的合作關係，建構出強大的全球匯款網絡。
簽署儀式
此合作關係已於 2026 年 6 月 29 日在 EFICYENT 的阿聯酋辦事處舉行的簽署儀式上正式確立，雙方高層領導團隊均有出席，重申彼此對加強全球市場與尼泊爾之間跨境支付服務的共同承諾。
媒體聯絡方式
EFICYENT 官方
阿聯酋杜拜
網站：https://eficyent.com/
電郵：[email protected]
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SOURCE EFICYENT