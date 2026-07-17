EFICYENT 透過與 IME 的策略合作，開通尼泊爾支付通道

新通道讓來自 EFICYENT 全球網絡的客戶，在匯款至尼泊爾時可即時存入銀行賬戶及錢包

阿聯酋杜拜2026年7月17日 /美通社/ -- 全球跨境支付與金融基建平台 EFICYENT 宣佈，與尼泊爾信譽最昭著且規模完善的匯款公司 IME Limited 達成合作，以加強對尼泊爾的國際匯款服務。 2026 年 6 月 29 日，雙方於 EFICYENT 阿聯酋辦公室簽署諒解備忘錄 (MoU)，正式確立合作關係。

透過是次合作，EFICYENT 全球網絡的客戶及合作夥伴可經由銀行轉賬或數碼錢包付款，直接匯款予尼泊爾收款人，將 EFICYENT 的業務版圖拓展至南亞一大重要的匯款市場。