HCLTech 與 Guardian 簽署全新擴大合作協議，以人工智能推動技術及營運現代化

紐約和印度諾伊達2026年7月17日 /美通社/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 為全球領先的科技公司，今日宣佈與 The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian) 簽訂為期七年的新協議。Guardian 是美國規模數一數二的互惠保險公司，同時在保險、退休、財富管理及員工福利解決方案領域佔有領先地位。 這項新協議在雙方早前公佈的合作基礎上，擴大協作範圍，旨在推動 Guardian 於技術及營運上進行由人工智能 (AI) 驅動的現代化轉型，以支持長遠業務發展。 透過是次合作，雙方期望透過提供獨特體驗及減少流程阻礙，為 Guardian 加快價值兌現和提升效率，同時為保險業開發由人工智能主導的解決方案和知識產權 (IP)。 此外，HCLTech 會加快數據、應用程式及工程方面的技術與人才轉型，並同步在團體福利、個人保障、退休及財富管理業務中推動卓越營運，以達致成本降低、加快市場反應，以及持續為客戶、理財顧問和分銷夥伴帶來優質服務體驗。

HCLTech 將擴大使用其人工智能服務轉型平台 AI Force，為業務建立並部署具代理功能的解決方案，同時深化人工智能的應用與創新進程。 這些功能將配合 Guardian 的產品營運模式，有助建立更加靈活穩健的交付基礎，可因應業務需求加以擴展。 作為擴大策略合作夥伴關係的一環，HCLTech 將收購 Guardian India。此中心為蘊藏重大影響力的全球能力中心，雲集眾多專業人才，專責技術、營運及共享服務，在推動 Guardian 變革方面肩負舉足輕重的使命。 近 2,000 名員工將加入 HCLTech，而 HCLTech 亦會設立專屬的策略業務單位，專門支援 Guardian，推動其產品與服務的技術創新、工程卓越、營運轉型及成熟度提升。 Guardian India 的地區主管 Karunakaran Azhisur 將會加入 HCLTech，負責領導這個策略業務單位。

Guardian 數碼及科技總監 Steve Rullo 表示：「是次合作是我們推進營運模式轉型及在企業內部擴展人工智能應用規模的重要一步。 我們與 HCLTech 合作，正致力強化營運模式，以提升一致表現和擴展能力，同時持續投資於能夠彰顯 Guardian 的獨特優勢，加強營運效能，並為客戶、保單持有人及分銷夥伴創造價值的各項能力。」 HCLTech 增長總監兼環球金融服務主管 Srinivasan Seshadri 表示：「這次擴大合作再次證明我們在保險業界的持續領先地位，亦展現我們與 Guardian 的緊密關係，有助進一步推進其由人工智能賦能的轉型之旅，同時體現雙方在擴展人工智能及營運現代化方面的共同關注。 我們深感振奮，歡迎來自 Guardian 的卓越團隊加入。 我們攜手合作，迎來了獨特的契機，共同創造產品和知識產權，從而有助加深 HCLTech 的行業專業知識，加強鞏固我們內置人工智能的平台，並協助客戶達致長遠的業務增長。」