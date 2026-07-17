Aurra Markets獲2026阿布扎比金融博覽會「年度最佳低點差外匯經紀商」獎項

阿聯酋阿布扎比2026年7月17日 /美通社/ -- 發展迅速的多元資產交易平台Aurra Markets在阿布扎比金融博覽會(Money Expo Abu Dhabi)上榮獲「2026年度最佳低點差經紀商」獎項。頒獎儀式於7月9日在阿布扎比國家展覽中心(ADNEC Centre)舉辦，這份榮譽是該平台深耕機構級交易環境服務道路上的重要里程碑。

Aurra Markets點差：低至0.0點起的機構級報價

榮獲「2026年度最佳低點差經紀商」獎項，印證了Aurra Markets在報價效率與技術性能層面的深耕。在交投活躍的金融市場中，壓縮交易成本對散戶及機構交易者而言至關重要。Aurra Markets通過優化流動性池、投入前沿報價技術，為交易者提供0.0點起的裸點差。這一成果彰顯出該平台的核心經營理念：在保障訂單執行速度與交易平台穩定運行的同時，為客戶打造透明、低成本的交易環境。