香港數碼娛樂協會第三屆「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作支援計劃」經驗分享研討會暨作品首映禮圓滿舉行

六部AI輔助原創動畫香港首映 業界人才分享創作成果
香港2026年7月17日 /美通社/ -- 由香港數碼娛樂協會主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處為主要贊助機構的第三屆「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作支援計劃」（下稱「明日動畫」計劃）經驗分享研討會暨作品首映禮今日圓滿舉行。六間入選「明日動畫」計劃的本地動畫公司（下稱「入選公司」)歷經近一年製作，完成六部應用人工智能（AI）輔助製作的原創動畫作品，並於今日首度在香港播映。入選公司亦於活動中分享創作歷程及心得。
大會榮幸邀請到文創產業助理專員葉敏儀女士為今日的活動擔任主禮嘉賓，並與香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生一同頒發三個「評審之選」的獎項，以表揚在計劃中表現傑出的製作團隊及作品。
香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生表示：「第三屆『明日動畫』計劃得以順利舉行，我們衷心感謝文創產業發展處一直以來對計劃的支持。隨著AI技術迅速發展，動畫創作模式不斷推層出新，為業界開拓更廣闊的發展空間。『明日動畫』計劃透過資助、專家指導等多方面支援，鼓勵本地業界積極探索應用AI技術於創作之中，推動創意與科技融合。早前，入選公司更於6月參展法國『安錫國際動畫影展暨市場展』，向國際展示香港原創動畫作品，並與海外業界人士交流，開拓合作機遇。我們期望繼續透過計劃培育更多本地動畫人才及原創作品，推動香港動畫走向國際舞台。」
第三屆「明日動畫 – 人工智能輔助動畫製作支援計劃」評審之選名單如下:
動畫公司名稱
資助動畫作品名稱
梵影製作有限公司
暴走廚神 大龍鳳
Newgen Creativity Limited
屯門大戰天水圍
后樂猿動漫遊有限公司
圓念
關於第三屆「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作支援計劃」
「明日動畫」計劃旨在幫助本地動畫業界尋求在動畫製作上的突破及創新，為入選的六間本地動畫企業提供全面支援，幫助他們提升動畫製作能力及應用AI技術。第三屆「明日動畫」計劃的回響熱烈，收到超過30份申請。評審委員會經嚴謹評審及面試後，根據作品的創意及原創性、藝術品質、敘事及視覺表現，以及公司於動畫製作及AI應用方面的能力，最終選出六間本地公司及其作品接受資助。
入選公司可獲最高港幣85萬元資助，以應用AI技術輔助製作一部長約15至20分鐘的原創動畫。此外，入選公司可獲得業界精英導師提供技術指導、實習生支援，以及參與國際交流活動、經驗分享研討會、培訓課程及提案技巧工作坊等多元支援。
經驗分享研討會今日順利舉行，其後隨即舉行六部「明日動畫」計劃作品的香港首映禮，讓業界、媒體及公眾率先欣賞本地動畫創作者結合AI技術所呈現的創新成果。有關第三屆「明日動畫 – 人工智能輔助動畫製作支援計劃」更多詳情，請瀏覽官方網站： https://futureanimation.com.hk/。
第三屆「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作支援計劃」六間入選公司名單 (按公司英文名稱順序排列)
動畫公司名稱
資助動畫作品名稱
資助動畫作品簡介
eMotionLAB LTD.
REFRAME
故事講述主角琪琪是一個註冊治療師，和她的AI助手Neebu，專
梵影製作有限公司
暴走廚神 大龍鳳
故事講述神秘食評家下達封舖通牒 ，唯一生機是重現失傳名菜
Newgen Creativity Limited
屯門大戰天水圍
故事講述末日後的香港，滿目瘡痍。兩隻機械人打算為一隻小鳥
點五製作
再生人型
故事講述Airbag賦予了人類免疫於死亡，他們只會週期性地重
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后樂猿動漫遊有限公司
圓念
這是一個有關孤獨及懸念的故事。主角十一號以墨水的漩渦囚禁
根源製作室有限公司
無涯之約Zero
《無涯之約 ZERO》講述一場由「謊言」引發的末世災變。當外
有關第三屆「明日動畫–人工智能輔助動畫製作支援計劃」，請瀏覽官方網站：https://futureanimation.com.hk/。
相片下載連結：https://drive.google.com/drive/folders/1-WfBvpInpFjBTTUVQErcTx0n2VrDKSMl?usp=sharing
有關香港數碼娛樂協會
香港數碼娛樂協會於 1999 年成立，是一個非牟利組織，致力推動香港的數碼娛樂業發展。 協會的使命為藉著推動本地發展商之共同合作，促進行業的繁榮、開拓及發展數碼娛樂市場、 推動本地行業的技術發展，藉此增加本地產品的國際競爭力、促進數碼娛樂業與其他相關行 業之溝通，包括玩具業、娛樂業及視像遊戲業、建立數碼娛樂的良好形象、以及致力保護知 識產權及打擊翻版軟件。欲知更多關於香港數碼娛樂協會，請瀏覽： www.hkdea.org。
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文創產業發展處（文創處）於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。網頁：www.ccidahk.gov.hk。
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SOURCE 香港數碼娛樂協會