香港數碼娛樂協會第三屆「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作支援計劃」經驗分享研討會暨作品首映禮圓滿舉行

香港2026年7月17日 /美通社/ -- 由香港數碼娛樂協會主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處為主要贊助機構的第三屆「明日動畫 - 人工智能輔助動畫製作支援計劃」（下稱「明日動畫」計劃）經驗分享研討會暨作品首映禮今日圓滿舉行。六間入選「明日動畫」計劃的本地動畫公司（下稱「入選公司」)歷經近一年製作，完成六部應用人工智能（AI）輔助製作的原創動畫作品，並於今日首度在香港播映。入選公司亦於活動中分享創作歷程及心得。

大會榮幸邀請到文創產業助理專員葉敏儀女士為今日的活動擔任主禮嘉賓，並與香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生一同頒發三個「評審之選」的獎項，以表揚在計劃中表現傑出的製作團隊及作品。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生表示：「第三屆『明日動畫』計劃得以順利舉行，我們衷心感謝文創產業發展處一直以來對計劃的支持。隨著AI技術迅速發展，動畫創作模式不斷推層出新，為業界開拓更廣闊的發展空間。『明日動畫』計劃透過資助、專家指導等多方面支援，鼓勵本地業界積極探索應用AI技術於創作之中，推動創意與科技融合。早前，入選公司更於6月參展法國『安錫國際動畫影展暨市場展』，向國際展示香港原創動畫作品，並與海外業界人士交流，開拓合作機遇。我們期望繼續透過計劃培育更多本地動畫人才及原創作品，推動香港動畫走向國際舞台。」