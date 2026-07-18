MDT推出TMR1370超低功耗磁開關IC，助力CGM裝置實現超過兩年待機壽命

— 新一代TMR磁開關IC，最大供電電流僅50nA，進一步豐富MDT成熟的CGM磁感測器產品組合

張家港2026年7月18日 /美通社/ -- 多維科技（MultiDimension Technology，MDT）作為全球領先的磁感測器供應商及穿隧磁阻（TMR）技術先驅，今日正式推出超低功耗磁開關IC TMR1370。作為MDT連續血糖監測（CGM）磁感測器產品系列的最新成員，TMR1370在成熟的TMR1367、TMR1368和TMR1369系列基礎上，進一步降低功耗、提升供電電壓相容性並採用更小封裝，為新一代CGM系統實現超長待機壽命提供理想解決方案。

TMR1370專為電池供電CGM裝置優化設計，最大供電電流僅50nA，在3V供電條件下典型值約為30nA。結合CGM裝置普遍採用的磁喚醒機制，TMR1370可實現超過兩年的待機時間，有效延長產品儲存壽命，並最大程度保留電池容量供啟用後的連續血糖監測使用。