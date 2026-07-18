亮相WAIC！均勝電子發佈靈巧手、固液混合電池等機器人核心部件，商業化量產加速

上海2026年7月17日 /美通社/ -- 7月17日，均勝電子（600699.SH/0699.HK）亮相「2026世界人工智能大會（WAIC）」，發佈靈巧手、固液混合電池、第三代AI頭部總成、電子皮膚和具身智能體大腦等多個核心部件總成方案，以及機器人工業場景訓練與應用最新成果。均勝電子還宣佈，其具身智能業務正加速走向商業化落地，控制器等產品已為頭部機器人公司量產供貨。 靈巧手集成多項獨創技術，兼顧多場景應用與快速部署 靈巧手被稱為機器人領域「皇冠上的明珠」。均勝電子此次帶來首款自研「靈犀」靈巧手（TeleHand）系列解決方案，直擊獨立完整性、觸覺感知、柔順操作和精細控制等難點。

其中，首發的專業版是業內獨創的「掌內集成+混合驅動」靈巧手，具備20個自由度，掌內集成直驅、腱繩和連桿三種驅動方式。集成的微型執行器，不僅體積減半、重量減輕30%，扭矩密度高於行業競品2~3倍；自研的電子皮膚擁有全球獨創物理原生解耦的三維力感知技術，感知解析度媲美人手感知。而且，公司還推出更具性價比的基礎版，具備可靠性和快速部署優勢。 此外，靈犀PHINO平臺的原生統一多模態融合架構，使靈巧手既可完成工業精密操作，也能勝任服務多種交互場景。

第三代AI頭部總成再進化，可支援全球快速量產 均勝電子發佈的第三代AI頭部總成，集感知、運動與系統集成能力於一體，並以大語言模型加持，能實現更自然的頭部姿態與情緒表達。該頭部總成採用面向量產的機電一體化設計，能快速支援從方案設計、樣機驗證再到量產導入，並且模組化、平臺化架構優勢，讓產品能根據國內外客戶需求，快速實現產品組合與迭代。 首發具身智能體大腦，控制器已為頭部客戶供貨 在機器人「大腦」領域，均勝電子車規級端側物理AI平臺的中央控制器，近日已為頭部機器人客戶規模化量產供貨。

此次，均勝電子還推出具身智能體大腦解決方案（EAOS+EAPC），具備「一腦多形、軟硬一體、全場景適配」的優勢，近期已在部分工業場景、自動充電等場景實現真實部署運行。 該方案的主機基於大小腦融合控制器，算力覆蓋40TOPS至2070 TFLOPS，結構尺寸更小、功耗散熱更佳，可以跨本體、跨場景適配。配套的作業系統，集成世界模型、Agentic OS和Memory系統，分別負責基於模型和動力學預測器在「腦內」預演世界，基於作業系統把決策轉換成靈巧手、機械臂等部件的動作，以及機器人的學習記憶和進化。EAOS不僅能讓機器人完成長程複雜任務，還能使機器人自主進化，轉化為真實生產力。

固液混合電池，具身智能動力最優解決方案 針對智能體能源的續航時間短、佔據空間大、補能時間長等痛點，均勝電子推出均恩固液混合電池包系列，率先在能量密度、功率密度與安全性等方面取得突破，成為現階段能同時解決上述痛點的最優技術路線。同期發佈的還有機器人雙向無線補能解決方案、高密度能量轉換器等新產品。 目前，公司已打造全場景能源解決方案。其中，首發的固液混合電池包能量密度大幅提高至380 Wh/kg，綜合續航提升約60%，循環壽命達2000+次，可在-20~60°C寬溫域運行，支援有線、無線充電，30分鐘即可充至80%電量。配套的均恩晶能超控BMS，能在-40~105°C寬溫域運行，全面提升能源安全性、耐久性與能效。