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出版：2026-Jul-20 03:23
更新：2026-Jul-20 03:23
PR Newswire

e& 順利完成 Vodafone 股權出售，套現現金收益達 59.5 億美元

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阿聯酋阿布扎比2026年7月20日 /美通社/ -- Emirates Telecommunications Group Company PJSC（「e&」）繼 2026 年 7 月 10 日宣佈就出售其在 Vodafone Group PLC（「Vodafone」）的全部持股，與 Niel 家族集團全資擁有的收購工具 Vega 簽訂具約束力的協議後，今日正式宣佈已順利完成將其所持 3,944,743,685 股 Vodafone 普通股轉讓予 BNPP Financial Markets、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 及 Société Générale。

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

是次轉讓圓滿完成，為 e& 進賬現金總收益 215 億迪拉姆（58.4 億美元），折合每股約 110.5 便士。 餘下作價為每股 2.02 便士的股息（相當於 4 億迪拉姆／1.1 億美元），涉及 2026 財政年度末期股息，款項將於 2026 年 7 月 30 日收到。  這將令總作價達至 219 億迪拉姆（相當於 59.5 億美元），並帶來 48 億迪拉姆（13 億美元）的現金淨回報。 此交易體現 e& 策略優先次序的自然演進，讓集團能更集中聚焦於核心業務，同時發揮過往投資所創造的價值。

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聯絡人：
Nancy Sudheer
+971 50 705 5290 

e& Logo

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/e--vodafone--59-5--302829206.html

SOURCE e&

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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