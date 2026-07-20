e& 順利完成 Vodafone 股權出售，套現現金收益達 59.5 億美元

阿聯酋阿布扎比2026年7月20日 /美通社/ -- Emirates Telecommunications Group Company PJSC（「e&」）繼 2026 年 7 月 10 日宣佈就出售其在 Vodafone Group PLC（「Vodafone」）的全部持股，與 Niel 家族集團全資擁有的收購工具 Vega 簽訂具約束力的協議後，今日正式宣佈已順利完成將其所持 3,944,743,685 股 Vodafone 普通股轉讓予 BNPP Financial Markets、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 及 Société Générale。

是次轉讓圓滿完成，為 e& 進賬現金總收益 215 億迪拉姆（58.4 億美元），折合每股約 110.5 便士。 餘下作價為每股 2.02 便士的股息（相當於 4 億迪拉姆／1.1 億美元），涉及 2026 財政年度末期股息，款項將於 2026 年 7 月 30 日收到。 這將令總作價達至 219 億迪拉姆（相當於 59.5 億美元），並帶來 48 億迪拉姆（13 億美元）的現金淨回報。 此交易體現 e& 策略優先次序的自然演進，讓集團能更集中聚焦於核心業務，同時發揮過往投資所創造的價值。