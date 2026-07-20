Emergent 以 15 億美元估值完成 C 輪融資，於推出一年內成為獨角獸企業

全球用戶快速採用，帶動估值增長五倍，總融資額達到 2.3 億美元，而用戶在平台上已建立逾 1,200 萬個應用程式 加州三藩市及印度班加羅爾2026年7月20日 /美通社/ -- Emergent 作為快速增長的人工智能軟件創作平台，今日宣佈獲得 1.3 億美元 C 輪融資。藉此平台，創辦人及企業老闆能建立可直接投產的全棧網頁和流動應用程式。 此輪融資由 Creaegis 領投，MNI Ventures - Claypond Capital 及 Sentinel Global 為共同領投方，參與者包括 Khosla Ventures、SoftBank Vision Fund 2、Lightspeed 及 Y Combinator。 最新一輪融資令 Emergent 估值達 15 億美元，短短四個月內估值躍升五倍，並於公開發佈後一年內躋身獨角獸殿堂。 此里程碑讓 Emergent 成為全球擴展速度數一數二的人工智能公司，背後動力源於企業家、小型企業及非技術背景的創作者越來越廣泛地採用人工智能驅動的軟件創作。

自推出以來，全球用戶已在 Emergent 上建立了超過 1,200 萬個應用程式，其中不少是沒有技術背景的企業家及小型企業老闆。 此平台在美國及歐洲的採用率尤其強勁，同時亦在東南亞、中東、澳洲、南美洲及美洲廣泛地區迅速拓展版圖。 Emergent 聯合創辦人兼行政總裁 Mukund Jha 在談及融資消息時說：「人工智能革命的真正影響，在於徹底打破軟件開發的門檻，無論任何人身處何地，都能以極低成本開發所需的軟件。 重點在於讓最貼近問題核心的人也能參與軟件開發，無需顧慮其技術背景。 憑藉 Emergent 這類平台，擁有卓越構想和深厚行業知識的人士，如今能以更低廉的成本，建構並運行其業務成功所需的軟件。」

Emergent 正致力破解科技創作領域的一大瓶頸：工程人才獲取途徑不足。 儘管企業越來越需要定制軟件以支持營運和擴張，傳統開發方式依然成本高昂、費時費力，且依賴專門技術。 Emergent 顛覆局面，容許用戶透過自主人工智能代理，建構客戶關係管理 (CRM) 系統、企業資源規劃 (ERP) 系統、市集平台、流動應用程式、內部工具、面向客戶的產品及營運系統。 Jha 續說：「我們為非技術背景的企業家及小型企業主建立了 Emergent，公司用戶中有 70% 從前並無編程經驗。 我們為這群用戶開拓一條嶄新道路，有別於通用軟件即服務 (SaaS)、費時昂貴的開發外判商、輕巧原型工具，不用苦候其未必能夠得到的技術專才。」

Creaegis 管理合夥人 Prakash Parthasarathy 說：「現今的小型企業正迎來歷史性時刻，可藉自主平台進行建構、自動化和營運，從而扭轉過往年代的競爭劣勢。 藉著 Emergent，每位企業家及各間公司皆能運用生產級軟件及自動化力量，欣然擁抱此等變革。」 Emergent 正致力打造美好未來，使軟件開發更貼近了解問題、業務及市場的人。 公司消除技術壁壘，讓企業家、企業及非技術背景的創辦人能更迅速地建立定制軟件，並在不受傳統制約下將構想付諸實行。 Emergent 現已於 http://emergent.ai 提供 關於 Emergent： Emergent 是快速增長的人工智能軟件平台，讓創辦人及企業老闆能借助自主人工智能代理，建立可直接投產的全棧應用程式。 Emergent 的願景是讓胸懷壯志的人能追隨思緒之速馳騁，更快地建構、更宏大地拓展，並擺脫技術限制。 Emergent 於 2025 年面世，獲得 Creaegis、MNI Ventures - Claypond Capital、Khosla Ventures、SoftBank Vision Fund 2、Lightspeed、Sentinel Global、Y Combinator、Prosus、Together 以及 Google 的 AI Futures Fund 等機構的鼎力支持。 公司使命在於實現軟件建構普及化，使嶄新意念得以實現。