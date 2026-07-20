國際現代化中醫藥及健康產品會議 雲集全球中醫藥領域專家

同期舉辦美食博覽 設「中醫藥面面觀」展區

香港 - 2026年7月20日 - 由現代化中醫藥國際協會聯同貿發局及十大科研機構攜手舉辦，第25屆（ICMCM）將於8月13至15日假灣仔香港會議展覽中心舉行。今屆會議獲香港特別行政區政府「中醫藥發展基金」資助舉辦，致力加強香港中醫藥產業與國際市場的深度連結，並推動香港在全球中醫藥領域的領導角色。2025年發佈的《香港中醫藥發展藍圖》（《藍圖》）將香港定位為中醫藥全球國際化的橋頭堡，以及在國家中醫藥發展框架中的關鍵高地。為積極配合《藍圖》的戰略方向，大會今年以「」為主題，聚焦「引進來、走出去」兩大核心元素——一方面向中國內地及海外與會者介紹香港的中醫藥法規與資源支援，另一方面邀請海外監管機構分享當地傳統醫藥法規。今年合共邀請了約30位來自本地、中國內地及海外的專家和學者，全方位探討中醫藥的最新研發趨勢、法規解讀及業界成功經驗。為期三天的會議共分為五個重要主題環節，涵蓋政策藍圖、國際法規、臨床研究、成功個案分享及人才培育：為了讓中國內地及外地企業了解香港中醫藥法規及支援，醫務衞生局中醫藥發展專員將闡述《藍圖》，並由衞生署中醫藥規管辦公室總藥劑師、政府中藥檢測中心高級化驗師，以及香港中醫醫院醫院行政總監等，深度分享香港在中藥監管、質量標準檢測及中醫醫院臨床科研的最新進展。此外，投資推廣署助理署長、引進重點企業辦公室副總監、香港生產力促進局新型工業化部生命健康及中藥副主管及香港貿易發展局研究副總監將參與專題討論，剖析香港政府對中醫藥發展的資源支援。為與會者全面拆解市場動向，大會邀請到上海市中醫藥國際標準化研究院常務副院長分享國際標準化組織(ISO) 中醫藥技術委員會(TC249)的轉型發展思考與展望，更有來自食品藥品管理局 (BPOM) 局長衛生部國家藥品監管機構（NPRA）代表食品藥品管理局 (Thai FDA)草藥產品部高級專業級藥劑師暨上市前管制組主管，共同解析東南亞市場的法規與標準。科研與臨床專家將分享中醫藥在科學研究與臨床應用領域的最新進展，及中醫院院內製劑的研發應用與臨床療效經驗。廣州中醫藥大學副校長及廣東省中醫院院長將分享內地中藥製劑研發實踐、韓國慶熙大學將探討韓國天然新藥開發，而北京中醫藥大學附屬昌平醫院院長、中醫外科研究所所長會淺談乳腺優勢病種中藥新藥的研發臨床需求。本地方面，香港浸會大學會發表利用中藥智慧驅動三陰性乳癌靶點發現的創新成果，而香港中文大學醫學院中醫學院助理教授亦會分享新型臨床經驗方治療痛風的臨床前及臨床研究成果等。聚焦業界的成功經驗，為業界提供一個互動交流的平台，協助中醫藥產業未來持續發展及增長。大會邀得北京同仁堂國藥董事長分享中醫藥文化傳承與國際化發展；雅各臣科研製藥首席合規及技術總監分享 GMP 在業界的應用方案。同時，多位來自的教授，如香港浸會大學中醫藥學院院長、「一帶一路」中醫藥發展聯盟主席、上海中醫藥大學首席教授、中藥學院名譽院長、澳大利亞西悉尼大學中澳中醫中心聯席主任、新加坡南洋理工大學生物科學學院生物醫學及中醫學主任，共同探討國內外中醫藥人才的培訓模式與潛力市場對中藥產品的需求。研討會將於8月15日上午舉行，今年由香港中文大學、香港大學、香港浸會大學及香港科技大學四間香港院校，連同新加坡南洋理工大學、澳門大學、上海中醫藥大學及廣州中醫藥大學，共八間院校聯合籌辦。研討會首先將由現代化中醫藥國際基金舉行「吳文政王月娥獎學金紀念黃伯偉博士─吳文政王月娥基金會捐資頒獎典禮」為研討會揭開序幕。今年研討會將發表近100篇研究報告，包括10位來自香港、中國內地、澳洲、新加坡、韓國、越南及塞爾維亞的研究生做口頭報告，以及近90篇的海報展示。屆時，評審亦將選出10位「天江杯李時珍青年優秀論文獎」的得主。研討會不但為中醫藥研究生提供了一個分享他們的研究進展及成果的平台，同時促進了同學們的合作與交流，更為業界培育新一代科研菁英，推動中醫藥發展奠定了重要基石。今屆會議繼續以線上線下融合模式舉行，同時亦提供英語及普通話雙語即時傳譯，讓更多業界人士參與。除了針對業內人士的專業會議，大會今年亦推動中醫藥在社區的普及與落實，於同期舉行的美食博覽設立「中醫藥面面觀」公眾教育展區。響應《藍圖》的方針，透過互動及具教育意義的展示，全面提升市民對中醫藥的正確認知與信心。展覽的內容設計緊扣《藍圖》的發展方向，全方位揭示香港中醫藥的新里程，當中涵蓋四大主軸，包括香港中醫藥的最新發展動態、香港中醫醫院的服務特色、醫管局的中醫門診服務、中醫藥監管法規與中醫註冊制度，以及分享中醫養生知識。並於2026年8月15日(星期六)舉行半日「中醫保健公開論壇」推廣中醫藥優勢服務範疇，有趣的中醫藥養生及治未病智慧。透過業內會議與公眾展覽及論壇的雙軌並行，一方面促進全球中醫藥專家的學術及產業創新交流，另一方面讓中醫藥文化深植市民生活，共同推動香港發展成為國際中醫藥業中心。