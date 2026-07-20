「每日二氧化碳挑戰」：不止是桌游，更是全新學習模式

曼谷2026年7月20日 /美通社/ -- 傳統課堂講授難以讓學生輕鬆理解碳足跡、生命週期評估(LCA)等概念，朱拉隆功大學石化與材料技術卓越中心(PETROMAT)產業合作顧問Varoon Varanyanond另闢蹊徑，選用了一款卡牌桌游作為教學工具。
這款名為《每日二氧化碳挑戰》(Every Day CO₂ Challenge)的桌游就此誕生，旨在幫助參與者理解LCA。LCA是一套國際通用標準體系，用於評估產品全生命週期產生的環境影響。該桌游由德國國際合作機構（Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit，簡稱GIZ）資助的MA-RE DESIGN項目研發。
Varoon常年擔任生態設計顧問，他發現依靠常規演示文稿講解LCA知識收效甚微，由此萌生了製作這款桌游的想法。他本身是桌游愛好者，堅信通過互動、交流與遊戲，人們能更高效地掌握複雜的概念。
該桌游適配全年齡段人群，從小學生到成年人均可參與。遊戲規則要求參與者收集環境總影響分值最低的卡牌；行動卡牌(Action Card)為遊戲增添了隨機性與策略性，同時設置了一名遊戲主持人(Game Master)，引導玩家闡述自身選擇，並思考各種選擇背後對應的環境影響。
這款桌游的獨到之處在於強調主動式學習。遊戲過程中，玩家會主動對固有認知提出質疑，探究不同材料、生產工藝、運輸方式、廢棄物處理方案為何會產生高低不一的環境負荷。
這款遊戲最初只是簡易紙質原型，在泰國包裝設計協會(ThaiPDA)與GIZ的支持下，現已打造出50套泰英雙語成品桌游，整套卡牌均採用再生塑料製作。該桌游已面向學生、教育工作者、企業從業者及普通大眾開展試玩測試，並收穫了極佳評價。
或許項目最令人欣喜的成果，是玩家會自發產生各類思考：為何這款產品的環境影響分值更高？回收利用的意義何在？不同運輸方式的碳排放差異從何而來？在Varoon看來，激發大家的探究欲，才是這款桌游真正的研發目標。
當下人工智能(AI)能夠即時輸出各類信息，在這樣的時代背景下，Varoon認為，學習的價值不只在於獲取知識，更在於交流探討、共享體驗以及提出有價值的問題。歸根結底，《每日二氧化碳挑戰》印證了一個道理：富有實效的學習，完全可以從圍坐在一起玩一場桌游這樣簡單的形式開啟。
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center