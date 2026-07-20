「每日二氧化碳挑戰」：不止是桌游，更是全新學習模式

該桌游適配全年齡段人群，從小學生到成年人均可參與。遊戲規則要求參與者收集環境總影響分值最低的卡牌；行動卡牌(Action Card)為遊戲增添了隨機性與策略性，同時設置了一名遊戲主持人(Game Master)，引導玩家闡述自身選擇，並思考各種選擇背後對應的環境影響。 這款桌游的獨到之處在於強調主動式學習。遊戲過程中，玩家會主動對固有認知提出質疑，探究不同材料、生產工藝、運輸方式、廢棄物處理方案為何會產生高低不一的環境負荷。 這款遊戲最初只是簡易紙質原型，在泰國包裝設計協會(ThaiPDA)與GIZ的支持下，現已打造出50套泰英雙語成品桌游，整套卡牌均採用再生塑料製作。該桌游已面向學生、教育工作者、企業從業者及普通大眾開展試玩測試，並收穫了極佳評價。

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