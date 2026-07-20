以新興科技推動創新：理大推出免費先進科技進修課程

全新課程 《先進科技》 將於 2026年9月 開課，為期 12週，涵蓋六大應用科學及科技範疇，包括光子學、量子科技、智能可穿戴系統、人工智能物聯網、先進製造，以及未來服裝紡織。課程由理大專家設計及授課，並邀請相關業界嘉賓講者參與，旨在加深學員對新興科技及其應用的認識，了解科技如何推動創新、產業轉型及社會進步。

課程內容將介紹多項前沿發展，包括光纖通訊與智慧傳感、量子科技、可穿戴智能及多感官技術、類腦智能與人工智能驅動的半導體研發、工業 4.0 時代下的智能製造與輕量化結構元件，以及可持續智能時尚與紡織技術。透過這些主題，學員將了解全球當前面對的重要挑戰、理大主導的創新解決方案，以及相關領域湧現的科技新機遇。

課程免費開放予合資格公眾人士報讀，無須具備相關學科背景。課程將採用雙軌模式授課，提供面授及網上學習兩種選擇，方便香港及海外學員參與。符合出席要求的學員，可繳付行政費申請修讀證明書。