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出版：2026-Jul-20 12:00
更新：2026-Jul-20 12:00
PR Newswire

以新興科技推動創新：理大推出免費先進科技進修課程

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香港2026年7月20日 /美通社/ -- 香港理工大學（理大）持續推動交叉學科學習及知識轉移，並透過理大高等研究院開辦第三個「高級進修課程」。

全新課程 《先進科技》 將於 2026年9月 開課，為期 12週，涵蓋六大應用科學及科技範疇，包括光子學、量子科技、智能可穿戴系統、人工智能物聯網、先進製造，以及未來服裝紡織。課程由理大專家設計及授課，並邀請相關業界嘉賓講者參與，旨在加深學員對新興科技及其應用的認識，了解科技如何推動創新、產業轉型及社會進步。

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課程內容將介紹多項前沿發展，包括光纖通訊與智慧傳感、量子科技、可穿戴智能及多感官技術、類腦智能與人工智能驅動的半導體研發、工業 4.0 時代下的智能製造與輕量化結構元件，以及可持續智能時尚與紡織技術。透過這些主題，學員將了解全球當前面對的重要挑戰、理大主導的創新解決方案，以及相關領域湧現的科技新機遇。

課程免費開放予合資格公眾人士報讀，無須具備相關學科背景。課程將採用雙軌模式授課，提供面授及網上學習兩種選擇，方便香港及海外學員參與。符合出席要求的學員，可繳付行政費申請修讀證明書。

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報名截止日期為 2026831。面授名額有限，網上名額則按先到先得方式分配。

詳情及報名，請瀏覽課程網站：
https://www.polyu.edu.hk/pair/education/

Anna Lee
Mobile: +852-91501890
Email: [email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302829355.html

SOURCE The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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