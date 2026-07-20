矩陣超智 MATRIX-3 亮相 WAIC 2026，發布 WAVE 物理世界基座模型升級成果並啟動全球合作夥伴計畫

上海，中國 - 2026年7月20日 - 2026 世界人工智慧大會（WAIC 2026）於 7 月 17 日至 20 日在上海舉辦，大會以「智能夥伴，共創未來」為主題，涵蓋世博、張江、西岸三大展區。聚焦通用人形機器人與物理世界人工智慧（Physical AI）的科技創新企業矩陣超智（Matrix Robotics）正式亮相本次展會，派出四台第三代通用人形機器人 MATRIX-3，展示自主研發 WAVE 物理世界基座模型的核心能力、全棧技術體系及多場景落地成果，全面展現中國自主研發物理 AI 與人形機器人的通用化及可規模化商用實力。



本屆 WAIC 展會期間，矩陣超智突破業界靜態展示慣例，搭建四大實景演示區域。四台硬體同源的 MATRIX-3 依託統一的通用物理 AI 底座，可靈活切換多元且複雜的任務，直觀印證通用物理 AI 低成本、高適配、可快速遷移的核心商業價值。現場持續進行全維度實機演示，同步發布 WAVE 模型最新技術升級，並對外披露 RAAS 生態合作夥伴計畫最新進展，同時正式啟動面向區域市場拓展的 MATRIX 全球合作夥伴招募計畫，全方位呈現企業在技術迭代、商業化落地與全球生態布局方面的成果。



WAVE 物理世界基座模型先行，構築人形機器人通用 AI 核心底座



有別於以傳統網路文字訓練為主的語言大模型，矩陣超智自主研發的 WAVE 物理世界基座模型，專為實體機器人適配真實物理場景打造，是 MATRIX-3 實現各類智慧作業與擬人互動的核心「大腦」。該模型基於海量真實世界與仿真互動數據訓練，深度掌握物理運行規律，可精準適配現實中複雜的作業場景，徹底擺脫傳統機器人依賴固定腳本、受限於單一場景的痛點。



在核心架構上，WAVE 採用獨創的「大腦—小腦」協同體系：WAVE 模型作為「大腦」，負責全局場景理解、邏輯判斷、任務規劃與泛化操作；通用運動控制模型作為「小腦」，生成自然流暢的全身運動，最終實現機器人「想得明白、動得自然」的擬人化智慧表現。



依託企業完全自主研發、自主建置的訓練基礎設施與全流程數據工具鏈，矩陣超智可自主完成模型迭代、數據採集、標註治理等全鏈路工作。透過真機規模化部署持續回流真實場景數據，形成「數據越多、模型越強、場景適配越廣」的技術複利飛輪，持續提升模型跨場景泛化能力，為機器人多場景落地提供核心智慧支撐。



全場景實景演示落地，驗證通用 AI 商業化落地能力



憑藉 WAVE 物理世界基座模型的強大賦能，MATRIX-3 在展會現場完成多組標準化實景作業演示，涵蓋商業服務、人文互動、精細作業、人形運動四大核心場景，充分驗證通用物理 AI 技術在商用服務、生活輔助、文旅科普、公共服務等領域的成熟落地價值。



1. 實景消費服務：AI 咖啡師全流程自主作業

展會設立實景咖啡服務體驗區，MATRIX-3 可化身 AI 咖啡師提供服務。憑藉多模態感知與精準力控能力，機器人可自主操作咖啡機按鍵、取杯、承接飲品，作業流程穩定連貫，真實還原商用接待服務場景，驗證其在門店服務、展會接待、商業服務場景中的落地可行性。



2. 共情人文互動：打造有溫度的擬人化智慧體驗

矩陣超智同步展示柔性擬人化人機互動能力。依託視覺識別與深度語音語義理解技術，MATRIX-3 可脫離固定腳本實現自然互動，可完成音樂手指舞、觀眾猜拳互動、仿生握手、全天候語音問答等多元化互動內容，具備差異化情緒應答能力，實現更具溫度的人機協同體驗，適配科普展示、公共服務、文旅互動等場景需求。



3. 生活化精細作業：多品類物料泛化處理能力拉滿

在生活化精細作業演示環節，MATRIX-3 展示多品類、跨形態物料處理能力，可自主完成水果與瓶裝水抓取、物品遞送等複合任務。機器人可自適應不同尺寸、重量、材質的物體，體現通用物理 AI 的泛化作業能力，可廣泛適配家政輔助、零售分揀、倉儲輔助等細分場景。



4. 人形步態智慧互動：還原自然類人運動形態

現場步態展示區域集中呈現 MATRIX-3 的人形運動能力。機器人行走姿態協調、動作自然穩定，可在展會人流環境中自主識別觀眾、主動駐足，並完成標準化品牌與產品介紹，全面展示整機運動控制性能與即時人機互動能力。



MATRIX-3 人形機器人本體優勢，夯實產業化落地載體



作為矩陣超智面向真實商用場景打造的第三代通用人形機器人，MATRIX-3 圍繞「安全、靈巧、通用」三大核心理念研發，硬體本體深度適配人類生活與工作場景，是通用物理 AI 技術落地的核心載體。產品身高 1.70 米、體重 65 公斤，貼合成年人體型，可無縫適配各類為人設計的空間與工位。



在核心性能方面，MATRIX-3 搭載 27 自由度繩驅靈巧手，復刻人手解剖結構，具備輕量、高速、高精度特性，可熟練使用人類標準工具、操作精密器件與柔性織物；配備 3D 編織仿生安全皮膚與全身分布式觸覺感測，指尖感知精度低至 0.1 牛，實現近距離安全人機共處；依託自主研發的一體化線性關節控制演算法與通用運動控制模型，實現趨近人類的自然步態與全身協調動作。同時，機器人支援單次連續 4 小時穩定作業，完全適配真實商業作業節奏。



在商業化普惠層面，MATRIX-3 單台定價 58 萬元起，企業依託規模化智造體系持續降低生產成本，推動人形機器人從高端示範場景，逐步走向千行百業與家庭普及應用。



全棧垂直整合體系，驅動規模化產業落地與生態共建



矩陣超智是業界垂直整合程度最高的企業之一，從數據到部署共九層技術棧全部自主研發、自主建置，形成不可複製的技術與產業複利效應，為產品規模化落地提供堅實支撐。企業自建全鏈路數據引擎與工具鏈，自主搭建模型訓練底座，自主研發核心零部件，打造端到端智造體系，實現技術研發與量產落地閉環。



產業化布局方面，矩陣超智上海張江 MFH 智造基地已實現自主端到端生產，2026 年規劃產能 5000 台，2027 年目標產能 10000 台。截至目前，公司機器人累計訂單約 1000 台，涵蓋連鎖餐飲、酒店服務、科研文娛等多元場景，2026 年年中已啟動首批合作夥伴試點部署，為產品從示範驗證邁向規模化應用奠定基礎。同時，企業持續推進 RAAS 機器人即服務生態合作夥伴計畫，開放行業生態接口，攜手合作夥伴共建具身智慧產業生態。



技術持續迭代，拓寬中國人形機器人應用邊界



本次 WAIC 2026 多維度實景演示，是矩陣超智通用物理 AI 技術與產業化能力的集中印證。公司始終以真實場景需求為核心導向，持續迭代 WAVE 模型智慧能力、機器人精細操作、長時序穩定作業、擬人化互動等核心技術，持續拓寬人形機器人應用邊界，技術方案可廣泛適配峰會接待、商業門店、家庭輔助、展館文旅、智慧倉儲等多元場景。



未來，矩陣超智將持續深耕物理世界人工智慧領域，迭代升級全棧技術體系與 MATRIX-3 產品能力，輸出標準化、可複製的人形機器人整體解決方案，加速中國通用人形機器人普惠化、規模化落地，以硬核 Physical AI 技術賦能實體經濟千行百業智慧化升級。



MATRIX 全球合作夥伴計畫啟動，面向海內外招募區域合作夥伴



隨著技術、產品與產能體系加速成熟，矩陣超智正式啟動 MATRIX 全球合作夥伴計畫，面向中國及海外市場公開招募區域合作夥伴，共同拓展人形機器人的全球商業版圖。



本次計畫重點招募具備區域客戶網絡、政企與產業資源、場景開發能力，以及本地銷售、交付和售後服務能力的企業與機構。合作夥伴將參與 MATRIX 在當地市場的客戶拓展、項目落地、場景營運與服務體系建設，推動人形機器人在商業服務、文旅展陳、公共服務、工業製造等重點領域加速應用。



矩陣超智將開放重點區域合作機會，並從產品、技術、品牌、市場、培訓及交付等方面提供系統支援，與合作夥伴共同打造區域標杆項目，沉澱並複製成熟的行業解決方案。



隨著計畫全面啟動，矩陣超智將加快構建覆蓋全球的商業與服務網絡，推動 MATRIX 從展台走向真實場景、從單點示範走向規模化應用。



