深耕運動醫學自主創新 德美醫療加速國產替代破局之路

北京和香港2026年7月20日 /美通社/ -- 近日，愛博醫療旗下德美醫療創始人、總經理黎建波做客人民網《對話企業家》欄目，圍繞國內運動醫學產業發展現狀、國產替代進程及行業未來機遇展開深度分享。他表示，運動醫學產業是支撐全民健康建設的重要板塊，本土企業能否突破原材料瓶頸、完善產業服務鏈條、持續激活創新動能，是決定行業能否實現高質量、特色化發展的核心關鍵，當前行業機遇與挑戰並存。 據了解，黎建波自2015年正式入局運動醫學創業賽道。彼時，國內運動醫學耗材及器械市場長期被海外品牌壟斷，行業國產化水平極低。數據顯示，彼時全球運動醫學核心耗材市場中，五家海外頭部企業占據超80%的市場份額，牢牢掌握行業定價權與技術研發主導權，國內本土企業普遍以代理、跟隨模式參與市場，缺乏核心技術與市場話語權。

深耕進口運動醫學器械代理行業七年的從業經歷，讓黎建波深刻洞悉行業發展痛點。長期以來，外資品牌持續收緊國內代理權，本土合作企業發展處處受限、被動受制。行業固有格局下，國內企業業務規模越大、本土化服務能力越強，越容易引發外資品牌的戒備，擔憂本土企業崛起推動行業國產化替代。而一紙代理終止通知，最終成為黎建波投身自主創業、深耕國產運動醫學領域的直接契機。 回顧創業初期，黎建波坦言初期籌備倉促，幾乎從零起步。企業創立初期面臨人才短缺、核心原材料受制、市場信任不足等多重困境，行業容錯空間極小。由於國內暫無成熟的國產原創運動醫學耗材發展先例，行業認可度偏低，一旦研發、產品落地出現偏差，將對企業品牌及行業口碑造成不可逆影響。

立足臨床真實診療需求，聚焦骨量損失控制、產品抗拔強度、體內生物安全性等核心臨床指標，黎建波帶領團隊精準聚焦研發方向，將核心資源集中投入全縫線軟錨釘產品研發，全力打造高安全、高適配、高品質的國產高端運動醫學醫用耗材，填補國內相關領域自主產品空白。 原創醫療器械的市場化與臨床驗證之路困難重重。行業早期多數同類器械僅通過臨床文獻對比評價即可完成資質認證、獲批上市，但為切實對標國際進口產品水准，驗證國產產品核心性能，德美醫療主動提升研發與驗證標准，開展高規格「頭對頭」臨床試驗，全力證明國產產品性能比肩進口品牌。

本次臨床試驗周期漫長、流程複雜，倫理方案多次修訂完善，跨區域臨床對接工作繁重，研發團隊歷經重重考驗。極致嚴苛的研發態度與嚴謹的臨床驗證，最終助力企業打破臨床信任壁壘。目前，德美醫療已與北醫三院、陸軍軍醫大學第一附屬醫院等多家國內頂級三甲醫院建立常態化協同攻關機制。依托近百人的跨學科研發團隊、5萬平方米標准化生產基地，企業實現從試驗方案設計、樣品量產送檢到臨床數據全周期追蹤的標准化運營，全流程對標國際進口產品標准。同時，企業同步推進數百項在研項目，覆蓋生物新材料、微創手術器械、內鏡診療設備等多個核心自研領域，構建多元化創新體系。

憑借扎實優異的臨床試驗數據，德美醫療獲得國內三甲醫院權威專家的高度認可，積累了核心臨床客戶資源與良好的行業口碑。但長期以來，進口品牌深耕國內市場多年，渠道佈局完善、用戶使用習慣固化，深厚的市場壁壘仍給國產品牌市場拓展帶來極大阻力，產品普及推廣步履維艱。 2023年11月，第四批國家高值醫用耗材集采正式落地，運動醫學耗材首次被納入集采范疇，為國產運動醫學企業發展帶來關鍵性政策機遇。 在黎建波看來，集采政策是撬動行業格局重塑的重要支點。盡管集采降價短期內對企業營收利潤形成一定壓力，但有效打破了傳統市場渠道壁壘，大幅提升優質國產耗材的市場可及性，讓更多患者受益於高性價比的國產醫療產品。依托「薄利多銷」的市場化邏輯，企業實現銷量規模化增長，逐步形成「降價放量、降本增效、增收再研」的良性發展循環，持續夯實企業核心競爭力。

當前，國內運動醫學產業舊有外資壟斷格局持續松動，行業正式邁入國產替代的關鍵拐點。依托可靠的產品品質、日趨完善的本土產業鏈、顯著的成本與服務優勢，國產運動醫學品牌市場認可度持續攀升，加速改寫行業市場格局，本土原創創新迎來突破性發展新階段。 針對行業未來發展，黎建波保持清醒認知。據行業規律，運動醫學產品技術迭代迅速，呈現「三年一改款、五年一換代」的特徵，目前國產器械在術後康復、運動健康全周期管理、高端生物材料研發等細分領域，與國際頂尖品牌仍存在一定差距。