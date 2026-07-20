Moore Global 新任行政總裁 Vivienne Muir 指出，集團最強勁的增長時期即將到來

倫敦2026年7月20日 /美通社/ -- Moore Global 今天宣佈任命 Vivienne Muir 為行政總裁，這個全球會計及諮詢網絡正邁向業務增長，並進入國際發展的新階段。 Muir 此前擔任營運總裁，任內協助集團走過擴張階段，Moore 在此期間於 119 個國家的總收入增至超過 53 億美元。 自接任行政總裁後，Muir 已帶領集團與各地成員事務所進行廣泛磋商，共同規劃 Moore 的未來發展。 Muir 表示：「我一直專心聆聽， 除了用心聆聽我們全球各地事務所的聲音，聆聽客戶向他們反映的意見也同樣重要。 過去數月，這些交流讓我們看清行業的變革方向、新機遇的萌芽之處，以及 Moore 怎樣做才能把我們的業務網絡推向更高層次。」

由此制定的策略將重點放在加快業務網絡整體增長、提升專業能力、因應客戶需求變化來支援事務所，並建立更強大的國際聯繫，協助各事務所在全球市場中脫穎而出。 Muir 指出，隨著科技轉型、客戶期望轉變，以及市場對諮詢服務的需求日益增加，整個行業正步入重大變革時期。 她表示：「我們正從聆聽和學習邁向付諸實行的階段。 發展方向漸趨明確，我的任務是把策略化為事務所及客戶的實質機會，同時維持創業精神及獨立自主，這些始終是 Moore 極其引以為傲的優勢。」

Muir 指出，Moore 在邁入這個新階段之際，已奠定了非常穩固的實力基礎。 她表示：「我們在全球各地擁有傑出的事務所、卓越人才、深厚的專業知識，以及穩固的客戶關係。 我的責任並不是要帶來顛覆本質的改變， 而是協助我們的業務網絡釋放潛力。」 關於 Moore Global Moore 的使命，是協助人們蓬勃發展，包括我們的客戶和員工，以及其生活和工作所在的社區。 我們是全球會計與諮詢大家庭，業務遍及 119 個國家，設有 568 個辦事處，逾 37,000 名員工，透過緊密合作及聯繫，全面照顧您在地、國家及國際層面的需要。