AlipayHK全港首創電子支付平台「北上醫療掛號預約服務」 聯手港大推動北上就醫數碼化 首階段覆蓋逾百内地醫療機構

香港2026年7月20日 /美通社/ -- 隨著大灣區融合發展加速，港人北上就醫需求持續攀升。香港大學促進公平與福祉的社會基礎設施實驗室 (「SIEW Lab」)的一項研究表示，資訊壁壘是港人北上醫療的首要障礙，而使用過內地醫療的港人滿意度更高達73%。[1]香港領先的電子支付與超級應用程式AlipayHK今日宣佈正式推出全港電子支付平台首個「北上醫療掛號預約服務」，簡化港人北上就醫的繁瑣流程。用戶只需透過其超級應用程式（「Super App」），即可隨時隨地查閱內地醫療機構資料並直接完成掛號。這不僅是 AlipayHK 在數碼醫療服務領域的新突破，更為用戶帶來更便捷的體驗。

四大貼心設計 北上掛號由繁變簡 港大「SIEW Lab」的研究發現指出，「不熟悉就醫流程」是港人北上就醫的主要痛點，面對預約困難、以及必須親身到場排隊輪候等困擾，令不少人對北上醫療卻步。有見及此，AlipayHK於其 Super App 內新增全新醫療服務場景，助行業加速數碼化，為大眾化繁為簡，帶來更多便利。用戶只需配合 App 內「北上消費」專區，點擊「醫療服務」，再點擊「醫院掛號」，即可一站式搜尋、揀選想前往的醫院，並按照頁面提示提交就診人訊息，在彈指間完成預約。

服務首階段已覆蓋超過100間内地醫療機構，包括深圳、廣州、佛山及東莞等港人北上熱門城市的合作醫院及診所。當中更涵蓋香港長者醫療券適用的深圳指定牙科醫療機構，合資格長者不僅可使用醫療券接受牙科服務，更可透過AlipayHK提前預約掛號，無須於親身到達醫院後才開始排隊輪候，大幅節省時間。未來將陸續擴展至超過300間醫療機構，讓更多港人享受到便捷、透明的北上醫療服務。 AlipayHK北上醫療服務四大優點 支援香港手機號碼：部分醫院支援以香港手機號碼進行網上預約，減少現場等待時間，做到「未出發，先掛號」

智能篩選：用戶可按醫院等級、距離等因素快速篩選，揀選最合適的就醫地點，亦可直接搜尋目標醫療機構名稱

首頁即時提醒：預約成功後，AlipayHK將在首頁即時推送就診提醒，確保用戶不會錯過預約時段。

簡便註冊：用戶只須於首次使用服務時登記個人資料一次，其後於不同機構掛號均無須再次註冊

AlipayHK 行政總裁李詠詩表示：「隨著愈來愈多港人選擇北上就醫，醫療服務的便捷性成為迫切需求。AlipayHK成為全港首創北上醫療掛號預約服務的電子支付平台，不僅豐富了我們作為 Super App的服務生態，更期望為港人北上就醫創造更便捷、更透明的體驗，也亦是我們對社會的責任承擔。」 攜手香港大學推動北上醫療服務升級 為進一步提升服務質素及推動北上醫療資訊流通，AlipayHK日前已經與香港大學何深靜教授主導的SIEW Lab正式簽署合作備忘錄，展開深入的學術研究合作。雙方將共同研究北上醫療、北上生活及大灣區醫療資訊合作等課題，旨在為市民提供全面且優質的醫療資訊平台。研究範圍涵蓋用戶北上醫行為、生活或退休等多個廣泛領域，從而更深入了解港人的大灣區醫療需求與習慣，為未來服務優化及社會醫療福利政策提供具參考價值的研究基礎與建議。

李詠詩補充：「我們十分榮幸能與香港大學建立策略合作夥伴關係，透過結合港大頂尖的學術研究實力與AlipayHK的龐大用戶和豐富應用場景，共同探索北上醫療服務的更多可能性。長遠而言，我們期望成為推動大灣區醫療數碼化的關鍵力量，讓科技真正為市民帶來便利。」 Super App生態持續擴張 數碼化醫療新里程 除了全新的掛號服務，於AlipayHK應用程式進入「北上消費」，點擊「醫療服務」，專區內有多項牙科、體檢等由不同內地醫療機構提供的醫療服務任君選擇，用戶可靈活選擇所需服務，並以優惠價錢購買有關套餐。現時AlipayHK更推出港幣10元的暑期醫療券，領券後購買指定醫療商品/服務滿港幣80元或以上即可使用*。

是次「北上醫療掛號預約服務」的推出，標誌着AlipayHK Super App再添重要生活場景——從日常支付、交通出行、生活繳費，到北上醫療服務，AlipayHK持續將數碼化服務無縫融入用戶生活每一環節。此項全港電子支付平台首創的服務，不僅推動了北上醫療服務的數碼化轉型，更以實際行動踐行「生活一點即解」的品牌承諾——只需輕點指尖，即可解決港人北上就醫的繁瑣流程，讓醫療服務變得更簡單，進一步便利港人的北上醫療需求。 AlipayHK將持續拓展各類生活服務場景，進一步滿足市民的生活需求。

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