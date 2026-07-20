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商業動向
出版：2026-Jul-20 17:06
更新：2026-Jul-20 17:06
PR Newswire

深耕大灣區 共拓亞洲製藥業全新發展機遇

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上海2026年7月20日 /美通社/ -- 2026年6月CPHI & PMEC China圓滿落幕，展會匯聚數量空前的行業專業人士，打通醫藥全供應鏈核心合作渠道，取得里程碑式成果。藉著此次展會帶來的行業熱度，華南市場成為新的關注焦點：CPHI & PMEC製藥工業展（深圳）將於2026年9月16日至18日在深圳會展中心舉辦，滿足行業對接華南地區核心製藥市場的不斷增長的需求。

深圳作為粵港澳大灣區核心門戶城市，具備引領醫藥產業創新發展的獨特區位優勢。據預測，大灣區健康產業生產總值將於2028年突破2萬億元人民幣，2030年攀升至2.5萬億至3萬億元人民幣，蘊藏著無可比擬的增長與合作空間。依托龐大的市場潛力，CPHI & PMEC製藥工業展（深圳）將匯聚國內外更多元、高影響力的醫藥採購客商，甄選超800家優質企業參展，吸引海內外逾15000名專業觀眾到場觀展。

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為覆蓋產業採購需求，CPHI & PMEC製藥工業展（深圳）將完整展示全品類醫藥產品與服務，展品範圍涵蓋：醫藥原料、藥用輔料、生物科技、製藥數智化與醫藥外包服務、制劑、天然產物、醫美科技與功效革新、包裝及給藥系統、製藥機械、實驗室儀器與設備、潔淨技術等。

為進一步強化採購對接功能，展會現場將設置四大全新戰略專區，助力企業快速打通市場渠道，分別為：生物科技專區、製藥數智化與醫藥外包服務專區、智能製造專區，以及熱度高漲的醫美科技與功效革新專區。

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除展覽外，展會還將舉辦20餘場高規格會議活動，邀請監管機構、學界專家、行業領袖齊聚，全方位解讀行業政策動向、技術創新成果與市場發展趨勢。為助力企業達成戰略性商業合作，展會還推出特邀買家商貿配對會，精準匹配優質海外採購商與本土供應商，高效促成採購洽談，助力雙方建立長期合作關係。

依托深圳作為核心創新高地的戰略區位優勢，本屆CPHI & PMEC製藥工業展（深圳）將為華南製藥產業發展搭建關鍵平台。

CPHI & PMEC Shenzhen (PRNewsfoto/CPHI & PMEC Shenzhen 2026)

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瞭解展會詳情：
https://www.cphi.com/china/en-gb/home.html

聯繫我們：[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302829466.html

SOURCE CPHI & PMEC Shenzhen 2026

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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