Industrial Flow Solutions 已全面接管其專有 OverWatch® 直列式泵產品的生產運作

康涅狄格州紐黑文和意大利蒙塞利切2026年7月20日 /美通社/ -- 全球流體管理方案供應商 Industrial Flow Solutions (IFS) 宣佈已全面接管其專有 OverWatch® 直列式泵產品線的生產製造，涵蓋 DIP Système、DIP-Booster、DomoDIP、SIDINOX、DIPCut 及其他配件。 此舉標誌著 Industrial Flow Solutions 在收購後對該產品線的策略投資達到頂峰，令 IFS 成為 OverWatch 平台在全球市場上，集設計、生產與支援於一身的單一綜合供應商。
歷經 2019 至 2021 年間一連串收購交易，Industrial Flow Solutions 自 SIDE Industrie 取得該產品線的完整知識產權組合及環球商業權利；而於 IFS 發展自家生產線期間，SIDE Industrie 則持續以合約形式提供製造支援。 透過大力投資其位於康涅狄格州紐黑文及意大利蒙塞利切廠房的工程與生產能力，IFS 如今已準備就緒，以唯一製造商的身份應付全球對 OverWatch 產品線不斷上升的強勁需求，並自 2025 年下半年起已肩負此重任。
Industrial Flow Solutions 商務總監 Lance Wadley 說：「我們對旗下創新 OverWatch 產品線的增長潛力，一直深感振奮。 經過多年的投資與研發，我們已萬事俱備，既能服務現有的用戶基礎，亦可透過我方整合的 IFS 據點，應對未來可觀的市場需求。」
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關於 Industrial Flow Solutions
Industrial Flow Solutions 專門從事泵及流體管理方案的設計、生產、銷售和服務，尤其針對惡劣及嚴苛的應用環境。 公司擁有 OverWatch® 直列式泵系統、BJM Pumps® 產品、Stancor® 泵與控制系統、DERAGGER® 智能控制系統及 Dreno Pompe 產品，提供一系列完備的智能泵解決方案，涵蓋潛水器泵及直列式泵與控制系統，非常適合工業、商業及市政污水處理之用。 Industrial Flow Solutions 總部設於康涅狄格州紐黑文，為 May River Capital 的投資組合公司；May River Capital 是以芝加哥為基地的私募股權公司，專注於中低端市場的工業增長企業。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://flowsolutions.com。
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SOURCE May River Capital, LLC