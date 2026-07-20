Industrial Flow Solutions 已全面接管其專有 OverWatch® 直列式泵產品的生產運作

康涅狄格州紐黑文和意大利蒙塞利切2026年7月20日 /美通社/ -- 全球流體管理方案供應商 Industrial Flow Solutions (IFS) 宣佈已全面接管其專有 OverWatch® 直列式泵產品線的生產製造，涵蓋 DIP Système、DIP-Booster、DomoDIP、SIDINOX、DIPCut 及其他配件。 此舉標誌著 Industrial Flow Solutions 在收購後對該產品線的策略投資達到頂峰，令 IFS 成為 OverWatch 平台在全球市場上，集設計、生產與支援於一身的單一綜合供應商。

歷經 2019 至 2021 年間一連串收購交易，Industrial Flow Solutions 自 SIDE Industrie 取得該產品線的完整知識產權組合及環球商業權利；而於 IFS 發展自家生產線期間，SIDE Industrie 則持續以合約形式提供製造支援。 透過大力投資其位於康涅狄格州紐黑文及意大利蒙塞利切廠房的工程與生產能力，IFS 如今已準備就緒，以唯一製造商的身份應付全球對 OverWatch 產品線不斷上升的強勁需求，並自 2025 年下半年起已肩負此重任。