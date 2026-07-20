Bybit推出現貨交易競技場，覆蓋比特幣、以太坊、索拉納幣、HYPE幣等幣種，獎池金額達20萬個泰達幣

阿聯酋迪拜2026年7月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈推出Spot Trading Arena（現貨交易競技場），這是一項總獎池達20萬個泰達幣(USDT)的全球交易賽事‌。該活動於協調世界時(UTC) 2026年7月9日上午10點至協調世界時2026年7月23日上午10點舉辦，旨在通過排行榜競賽和一系列基於交易的抽獎機會，獎勵活躍的現貨交易者。 註冊本次活動並交易符合要求的現貨交易對的參與者，將依據活動期間的累計現貨交易量進行比拚‌。排行榜上前100名符合條件的交易者，將瓜分涵蓋10萬個泰達幣的獎池。參與者需要在活動期間累計完成至少5000個泰達幣的現貨交易量，才有資格獲得排行榜獎勵。

符合參賽資格的交易對包括比特幣/泰達幣、以太坊/泰達幣、瑞波幣/泰達幣、索拉納幣/泰達幣、HYPE幣/泰達幣以及XAUT幣/泰達幣。 除排行榜競賽外，本次活動還設置了抽獎環節，獎勵與指定交易任務的完成情況掛鉤。符合條件的參與者在現貨交易、兌換、現貨網格交易、定投(DCA)交易中達到指定交易量里程碑，即可獲得抽獎券。完成更多額外任務可以獲取更多抽獎券，獎勵將按先到先得的規則發放。 本次活動要求參與者完成‌一級身份認證‌，並在活動期間完成報名，才有資格申領獎勵。在本次活動中，通過交易機器人產生的交易量不計入排行榜統計，零手續費交易對的交易量也將被排除在有效交易量核算範圍之外。

獎勵將在活動結束後的14個工作日內，通過平台的‌獎勵中心‌發放給符合條件的用戶，參與者必須自行前往獎勵中心，手動申領對應的獎勵。 免責聲明：本次活動不對歐洲經濟區居民開放，該區域包含所有歐洲經濟區成員國，以及冰島、列支敦士登和挪威。同時中國大陸、中國香港、新加坡、烏茲別克斯坦和美國的用戶也無法參與。子賬戶、專業用戶、機構用戶和做市商均不具備參賽資格。 關於Bybit Bybit是一個全新的金融平台‌。 我們堅信，每個人都理應享有地球上的每一個金融機會。正因如此，我們正在打造首個智能平台，讓身處任何地點的所有人都能與全球金融體系相連‌。