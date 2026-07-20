Objective Corporation攜手ImpactHK，強化企業責任與社區影響力

此次合作體現了Objective Corporation的理念 -- 科技能夠為社區建設發揮切實價值，同時也將展示各類機構可依托科技，更高效、安全、優質地提供關鍵民生服務。

依托本次合作，ImpactHK將採用Objective旗下安全協同與文件共享平台Objective Connect，借助這套集中式、合規管控的環境，提升個案管理工作效率。

香港2026年7月20日 /美通社/ -- 面向公共部門及各類受監管行業提供軟件解決方案的全球領先企業Objective Corporation (ASX: OCL)今日宣佈與香港非營利機構ImpactHK建立全新合作夥伴關係。

隨著香港不斷提升治理要求，ImpactHK正在將個案管理遷移至安全平台，以確保治理水平和可審計性得到提升。ImpactHK認識到，必須改變依賴電子郵件和人工流程共享文件與協作的傳統方式，以提升效率並加強個人信息安全保障。

通過精簡信息記錄和共享方式，Objective Connect將幫助ImpactHK減少行政負擔，改善幫扶協作網絡，並確保授權人員能夠及時獲取所需資料，以有效提供服務。此舉能讓ImpactHK將更多資源投入幫扶弱勢群體，助力服務對像實現長期向好的生活轉變。

ImpactHK表示：「作為一家慈善機構，我們的首要任務是幫助無家可歸者重建生活，但我們同樣肩負保護服務對象的責任，需要採取高於本地法規標準的措施，妥善管控、保護用戶數據。」