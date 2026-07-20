WAIC 2026 圓滿落幕｜範式Token工廠成果亮眼，帶動AI 2.0 從技術突破邁向產業實踐

香港 - 2026年7月20日 - 為期四日的「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」（WAIC 2026）在上海圓滿落幕。本屆大會期間，範式展出了全棧AI技術矩陣與產業落地成果，全面展示AI基礎設施、模型平台及多領域商業化應用案例。以「Token工廠」體系為核心，完整呈現AI 2.0從技術創新、工程落地到產業賦能的完整閉環，獲業界、政企、國際嘉賓與權威媒體的廣泛認可。展會期間，一眾重量級嘉賓蒞臨參觀交流，凝聚產業共識，共同探討AI 2.0時代的創新機遇與發展趨勢。



構建「Token工廠」體系，全棧能力高效落地產



本屆WAIC，範式以全棧AI雲服務體系為核心，展示「Token工廠」的智能化邏輯，讓AI技術可規模化、可複用、可落地的產業生產力理念從概念轉化為實體能力。



在底層算力與基座層面，範式憑藉HAMi異構算力統一調度平台、ModelHub XC國產算力模型適配平台，精準解決大模型國產化部署、算力集約化調度、規模化落地的行業核心痛點，為AI產業化智能生產建立堅實底座，鞏固Token工廠高效、穩定、規模持續運作的核心優勢。兩大底層技術方案於展會期間備受關注，吸引大量政企代表、業界技術人士及企業客戶到場觀摩、諮詢及對接，成為展區核心亮點之一。



在核心生產與智能應用層面，AGI平台Phanthy萬神殿與自主進化AI建模工具PhanthyModel，持續降低模型生產門檻；在敏捷交付端，跨平台通用具身Agent框架PhanthyMotus、AI程式設計Agent PhanthyCode及AI影視製作平台PhanthyMovie相繼亮相，協助AI能力無縫融入各行各業的營運場景。



由算力調度、模型研發到智能Agent交付，範式持續串聯算力資源、AI模型、開發者群體及產業生態，推動AI技術穩定、高效轉化為可落地的智慧產業生產力。



榮獲國際權威認證入選全球可信工業AI解決方案



除前沿技術成果集中展示外，範式於本屆WAIC更獲得一項國際權威殊榮。大會同期舉辦的「全球工業人工智能國際合作論壇」上，在聯合國副秘書長、巴西公共服務管理與創新部部長、中科院院士等全球重磅嘉賓的共同見證下，範式成功入選「全球工業人工智慧旗艦案例」，並獲評首批全球可信工業AI解決方案。是次殊榮充分印證範式在工業AI領域的技術可靠性、安全合規性與場景落地實力，標誌著公司AI工程化、產業化能力獲得國際組織與行業權威的高度認可。



共建開放產業生態邁入AI 2.0全新發展階段



本屆WAIC圓滿收官，這不僅是技術成果的盛宴，更是產業生態的深度連接。隨著AI進入規模化應用的新階段，範式將繼續堅持技術創新與開放合作，持續完善全棧AI雲服務體系。未來，範式將攜手全球開發者、產業夥伴及客戶，讓「Token工廠」走進更多產業場景，讓AI真正成為驅動產業升級的新質生產力。



